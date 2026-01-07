Werbung

Neben dem MO32U24 bringt Gigabyte einen weiteren neuen Gaming-Bildschirm mit sogenanntem ObsidianShield, was eine andere Bezeichnung für BlackShield bei ASUS oder PureBlack bei MSI ist. Übersetzt bedeutet das eine kratzresistentere Beschichtung und ein reineres Schwarz, weil lilafarbene oder rötliche Farbstiche reduziert werden. Der frisch enthüllte MO34WQC36 ist ein ultrabreites 34-Zoll-Exemplar mit neuem RGB-QD-OLED, das durch sein klassisches Subpixel-Layout eine Textdarstellung ohne sichtbare Farbsäume verspricht.

Die gewölbte Neuheit löst mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) auf, erreicht eine maximale Bildwiederholrate von 360 Hz und ist nach ClearMR 18000 zertifiziert – die höchste VESA-Einstufung für Bewegtbildschärfe liegt aktuell bei ClearMR 21000. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 99 % abgedeckt, der Grauwechsel geht innerhalb von 0,03 ms über die Bühne. Des Weiteren werden ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, eine Farbtiefe von 10 Bit, eine Leistungsaufnahme von 48 W und eine Leuchtdichte von 300 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR) beworben.

Teil des Feature-Sets sind darüber hinaus DisplayHDR True Black 500, FreeSync Premium Pro, offizielle G-Sync-Kompatibilität, Maßnahmen gegen VRR-Flackern und mutmaßlich auch eine Firmware-Update-Funktion. Dank KVM-Switch können bei mehreren verbundenen Endgeräten dieselbe Maus und Tastatur verwendet werden, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Ton wird auf Wunsch über zwei integrierte 3-W-Lautsprecher ausgegeben. Die Schnittstellenauswahl wartet mit einem 80 Gbit/s schnellen DisplayPort 2.1 (UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingängen (48 Gbit/s), einem USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 18 W PD), einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und einem Kopfhörerausgang auf.

Der Gigabyte MO34WQC36 lässt sich neigen, seitlich drehen, um 130 mm in der Höhe verstellen oder per VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) an eine Wand bzw. einen Schwenkarm montieren. Das Gewicht beläuft sich ohne Standfuß auf 6,68 kg, die Abmessungen auf 811,7 x 362,8 x 107,9 mm (B x H x T). Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie samt Burn-in-Abdeckung und hat noch keinen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis verraten.