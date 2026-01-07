Werbung

Mit dem MPG 341CQR QD-OLED X36 hat MSI auf der CES 2026 ein großformatiges Gaming-Display vorgestellt, das bereits auf der fünften QD-OLED-Generation basiert und dank des neuen RGB-Stripe-Layouts mit einer deutlich verbesserten Schriftdarstellung aufwarten soll. Natürlich hat MSI aber nicht nur ein neues Display mit nach Las Vegas gebracht. Es gibt ein neues MEG-Display, das KI-Funktionen und die neueste QD-OLED-Technik verbindet, aber auch 5K-Gaming-Displays, die jeweils einen Dual-Mode besitzen.

MSI MEG X: Die fünfte QD-OLED-Generation trifft AI-Gaming-Features

Der MSI MEG X wird die neue Speerspitze der Gaming-Displays von MSI. Die Grundlage stellt dabei ein QD-OLED-Panel der fünften Generation aus dem Hause Samsung dar, das eine Diagonale von 34 Zoll besitzt und mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten auflöst. Die maximale Wiederholfrequenz beträgt bei den neuen Modellen 360 Hz, was einen deutlichen Fortschritt gegenüber den bisherigen Modellen darstellt. Die große Neuerung ist aber die RGB-Stripe-Subpixel-Anordnung, die zu einer deutlich schärferen Schriftdarstellung ohne Doppelkonturen führt. Gleichzeitig soll die Pure-Black-Technik für einen subjektiv weiter gesteigerten Kontrastumfang sorgen. Auch die Möglichkeit, die HDR-Kurven individuell anzupassen, sind hier vorhanden. Im Detail sind wir auf die neue Technik in unserem Beitrag zum MPG 341CQR QD-OLED X36 eingegangen.

Vom MPG-Modell setzt sich der MEG X unter anderem durch seine KI-Funktionen ab. Das Gerät erkennt, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und bietet verschiedene Funktionen an. Das soll bei allen Spielen funktionieren und muss nicht etwa dediziert unterstützt werden. Der AI-Tracker erkennt automatisch andere Figuren und markiert diese. AI Gauge erfasst automatisch Werte im Spiel, wie die Lebensenergie und stellt diese auf der SpectrumBar dar. Ai Goggle hingegen hilft, die Effekte von Blendgranaten zu reduzieren. Manche Funktionen können dabei durchaus als Cheating angesehen werden und werden von MSI nur für die Offline-Nutzung empfohlen.

Allein das Gehäuse des MEG X ist ein Hingucker. Es werden verschiedene Metallakzente als Eye-Catcher genutzt. Auf der Rückseite platziert MSI zudem einen beleuchteten Unendlichkeitsspiegel als Eye-Catcher.

Anschlusstechnisch sehen wir keine Überraschungen. Es gibt zwei HDMI-2.1-Schnittstellen, die mit einem DisplayPort 2.1a und Typ-C kombiniert werden. Letzteres stelle eine Ladeleistung von bis zu 98 W bereit. Peripherie kann an zwei Typ-A-Schnittstellen angeschlossen werden.

MSI MPG 271KRAW16: Duak-Mode mitt 5K und Mini-LED

Es muss nicht immer OLED sein. Das gilt für den MSI MPG 271KRAW, ein 27-Zoll-Modell, das einen bislang ungewohnten Dual-Mode besitzt. Die native Auflösung des Panels liegt bei 5K, dann stehen 165 Hz zur Verfügung, was für viele Gamer bereits eine interessante Wiederholfrequenz ist und gleichzeitig mit 218 ppi eine hohe Bildschärfe garantiert. Soll es aber noch schneller sein, wird die Auflösung auf 2K abgesenkt, was die Steigerung der Wiederholfrequenz auf 330 Hz zur Folge hat. Zwischen den beiden Modi kann direkt über einen Schalter am Gehäuse gewechselt werden. Die Reaktionszeit gibt MSI mit 0,5 ms (GtG) an, was aber nur mit einem massiven Overdrive-Einsatz möglich sein sollte.

Mit Tearing-Effekten sollte es ebenfalls keine Probleme geben, denn das Gerät ist G-Sync compatible.

Auch die HDR-Wiedergabe sollte überzeugen können. Das Panel setzt auf 2.304 Dimming-Zonen, was bei einem 27-Zoll-Gerät eine feingranulare Abstufung erlaubt. Halo-Effekte sollten so weniger deutlich ausfallen. Das Gerät bietet zudem eine Zertifizierung nach DisplayHDR 1400, was entsprechend eine Peak-Helligkeit von 1.400 cd/m² im HDR-Betrieb garantieren sollte.

Das beim MPG 271KRAW16 eingesetzte IPS-Panel setzt auf eine Quantum-Dot-Schicht, was zu einer großen Farbraumabdeckung führt. Laut MSI soll der DCI-P3-Farbraum zu 98 % abgedeckt werden. Das DeltaE soll kleiner 2 sein.

Designtechnisch weicht MSI auch hier vom Bekannten ab. Das Gehäuse ist weiß und besitzt eine recht organische Formensprache. Von vorn ist davon natürlich nur wenig zu sehen, denn das Panel sitzt hinter einer dreiseitigen Edge-to-Edge-Abdeckung. Ein RGB-Beleuchtung darf auf der Rückseite natürlich dennoch nicht fehlen.

Anschlusstechnisch bietet der 27-Zöller 2x HMDI 2.1, 1x DisplayPort 2.1a sowie eine Typ-C-Schnittstelle, die mit einer hohen Ladeleistung von 98 W aufwarten kann. Zudem gibt es zwei Typ-A-Schnittstellen.

MSI MAG 271KPD7: Dual-Mode mit 5K 75 Hz und 2K 300 Hz

Mit dem MAG 271KPD7 darüber hinaus ein zweites Dual-Mode-Display im 27-Zoll-Format in den Wüstenstaat gebracht, das allerdings nicht auf ein Mini-LED-Backlight setzt. Auch hier gibt es die Kombination aus einem langsameren, aber sehr hochauflösenden 5K-Modus mit 218 ppi, der in diesem Fall mit 75 Hz arbeitet, was für den normalen Office-Einsatz ausreichend ist.

Soll gezockt werden, kann auf den 2K-Modus umgeschaltet werden, der in diesem Fall mit 300 Hz arbeitet. Das ist zwar etwas weniger als beim MPG 271KRAW16, der Unterschied von 30 Hz dürfte aber nur wenigen Gamern wirklich auffallen. Das Rapid-IPS-Panel wird von MSI mit 0,5 ms angegeben, klar ist aber, dass dann ein massiver Overdrive-Einsatz nötig ist.

Der DCI-P3-Farbraum wird laut MSI zu 95 % abgedeckt, das DeltaE soll kleiner 2 sein. Ebenso fehlen noch die Infos zu Helligkeit und Kontrastumfang. Allerdings ist das Gerät nach DisplayHDR 400 zertifiziert, was eine Leuchtdichte von 400 cd/m² nahelegt.

Im Vergleich zum MEG-Modell fällt das Gehäuse etwas schlichter aus, was sicherlich nicht jeden stören dürfte. Anschlusstechnisch gibt es 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a sowie USB Typ-C. Die Ladeleistung liegt bei 15 W, könnte also gerne noch etwas höher ausfallen.

Preise und Verfügbarkeiten zu den neuen Modellen liegen uns noch nicht vor, wir werden diese sobald möglich nachreichen.