Werbung

ASUS Republic of Gamers erweitert sein Monitor-Portfolio mit dem ROG Strix OLED XG27UCDMG, einem 27-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor, der sich an Gamer, Mediennutzer und den Alltagsgebrauch richtet. Basierend auf der vierten Generation der ROG QD-OLED-Technologie bietet das Display eine Pixeldichte von 166 Pixeln pro Zoll, was zu scharfen Bildern, klarem Text und einem nahezu unendlichen Kontrast beitragen soll. Für eine hohe Gaming-Performance verfügt der Monitor über eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine Reaktionszeit von bis zu 0,03 ms.

Ein besonderes Merkmal des Monitors ist die ASUS OLED Care Pro-Suite, die verschiedene Schutzmechanismen gegen das Einbrennen des Bildschirms mitbringt - die haben wir in unserem Test des ROG Swift PG27UCDM bereits auf die Probe gestellt. Der Neo-Proximity-Sensor kann etwa den Abstand des Nutzers erkennen und den Bildschirm automatisch auf Schwarz schalten, wenn dieser sich entfernt. Sobald der Nutzer zurückkehrt, wird das Bild wiederhergestellt. Über die Monitoreinstellungen lässt sich der Erfassungsbereich individuell anpassen. Die Suite enthält zudem Pixelreinigung, einen Bildschirmschoner und eine automatische Taskleistenerkennung. Neue Firmware-Updates für eine präzisere Sensortechnologie sind außerdem für April 2025 angekündigt.

Die ROG OLED Anti-Flicker 2.0-Technologie will daneben für ein augenschonendes Seherlebnis sorgen, indem sie das Bildschirmflimmern um bis zu 20 % im Vergleich zu Vorgängergenerationen reduziert. Dies geschieht durch einen Luminanzkompensationsalgorithmus, der die Pixelhelligkeit an die Bildwiederholfrequenz anpasst, laut ASUS ohne Eingangsverzögerung oder Schwankungen in der Darstellungsqualität. Das ASUS DisplayWidget Center will daneben eine einfache Verwaltung der Monitoreinstellungen ermöglichen, darunter die automatische Benachrichtigung über Firmware-Updates sowie die Import- und Exportfunktion für Einstellungen.

Die Anschlussmöglichkeiten umfassen DisplayPort 1.4 mit Display Stream Compression (DSC), HDMI 2.1 sowie USB Typ-C mit DisplayPort-Alt-Modus und 90-W-Power-Delivery. Das rahmenlose Design wird durch ROG Aura Sync und eine Lichtprojektion ergänzt. Ein Standard-Stativanschluss mit 1/4-Zoll-Gewinde soll den Monitor auch attraktiv für Streaming-Setups machen. Zudem verfügt der Monitorständer über eine integrierte Halterung für Smartphones.

Der ROG Strix OLED XG27UCDMG ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.149,90 Euro im Fachhandel und online erhältlich.