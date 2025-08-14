Werbung

Weiterhin ist ASUS daran interessiert, das BTF-Ökosystem voranzubringen und hat hierzu nicht nur passende Grafikkarten, sondern auch die passenden Platinen entwickelt und auf dem Markt platziert, bei dem der 600-W-Stromanschluss für die Grafikkarte direkt auf dem Mainboard anzutreffen ist. Gleichzeitig befinden sich alle weiteren Anschlüsse dem Mainboard betreffend auf der Rückseite des PCBs via Back-Connect-Verfahren. Das Ziel hierbei ist es, keinerlei Kabel mehr aufzufinden, die die Optik stören könnten. Neuestes Mitglied der BTF-Reihe ist das ROG Crosshair X870E Hero BTF, das nun für den Marktstart vorbereitet wird.

ASUS selbst hat das ROG Crosshair X870E Hero BTF angeteasert, in dem die Produktseite auf der US-Webseite zum Unternehmen veröffentlicht wurde. Die technischen Eigenschaften zwischen dem BTF-Modell und dem ursprünglichen ROG Crosshair X870E Hero (Hardwareluxx-Test) fallen bis auf einzelne Ausnahmen sehr ähnlich aus. Der zweite PEG-Steckplatz über den AM5-Prozessor ist beim BTF-Modell nun weggefallen und wird von einem PCIe-4.0-x4-Anschluss über den Chipsatz ersetzt. Zusätzlich wandert der PCIe-Alteration-Switch nun nach oben rechts in die Ecke. Doch besonders auffällig ist, dass ASUS rechts ein Kunststoff-Cover über den Power- und Reset-Button verbaut hat.

Highlight ist natürlich der mittig rechts sitzende Stromanschluss für die BTF-Grafikkarten von ASUS, wie beispielsweise die ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF OC. Konzipiert ist der Stromanschluss für bis zu 600 W, sodass die GeForce RTX 5090 optimal mit der elektrischen Energie versorgt werden kann. Rückseitig am PCB befindet sich nicht weit entfernt auf Höhe des Stromanschlusses der 12V-2x6-Anschluss, der schließlich mit dem Netzteil verbunden werden muss.

Doch auch alle anderen Anschlussmöglichkeiten befinden sich auf der PCB-Rückseite, wie die weiteren Stromanschlüsse, die FAN-Header, die USB-Header, die (A)RGB-Header und auch die vier SATA-6GBit/s-Buchsen. Und dennoch hat das ROG Crosshair X870E Hero BTF eine umfängliche Backplate erhalten. Bedingt durch den AM5-Sockel und dem X870E-Chipsatz ist die Platine selbstredend für AMDs Ryzen-7000/8000/9000-Prozessoren gedacht. Im Maximum darf der Ryzen 9 9950X3D (Hardwareluxx-Test) seinen Platz in dem Sockel AM5 einnehmen.

Auch wenn die Produktseite zum ASUS ROG Crosshair X870E Hero BTF bereits online ist, bleiben weitere Informationen offen. Wann genau ASUS den Marktstart zu welchem Preis geplant hat, ist bisher noch ungewiss.