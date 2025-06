Werbung

ASUS hat eine weitere Grafikkarte vorgestellt, die das BTF-Ökosystem ergänzen soll. Erst vor wenigen Tagen sprach ASUS per Social-Media über die Verbesserungen in der Version 2.5 und die Möglichkeit, weit mehr als 1.000 W über den Anschluss zu übertragen. Bereits vor der Computex wurde die TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti BTF White Edition 16GB vorgestellt, auf der Computex selbst gab es dann die TUF Gaming Radeon RX 9070 XT zu sehen.

Nun ebenfalls vorgestellt (via Videocardz) wurde die ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 BTF OC Edition. Damit bekommt auch das erste Astral-Modell den GC-HPWR-Anschluss (Graphics Card High-Power). An den technischen Daten zu den bereits erhältlichen Astral-Modellen ändert sich nichts. Neben dem 12V-2x6-Anschluss gibt es nun aber auch hier hinter dem PCI-Express-Interface den BTF-Anschluss.

In den Funktionen gehören die Astral-Modelle von ASUS zu den bestausgestatteten Karten am Markt. Zusätzliche Temperaturüberwachung und ein Auslesen der Auslastung des 12V-2x6-Anschluss gehören zum Beispiel dazu. Allerdings hat diese Maximalausstattung auch ihren Preis – in Euro. Hinzu kommt, dass der vierte Lüfter im Zweifel eher schadet, als dass er hilft.

Ab wann die ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 BTF OC Edition verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Da ASUS im dritten Quartal noch einige Modelle nachliefern wird (darunter weiße Astral-Varianten), gehen wir davon aus, dass auch die BTF-Variante im dritten Quartal in den Handel kommen wird.

Zur Computex im Mai stellte Sapphire eine zu BTF-kompatible Version namens PhantomLink vor. Eine erste Karte ist die NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition. Zudem will man ab Sommer mit dem NITRO+ X870EA WIFI PhantomLink ein Mainboard anbieten, welches ebenfalls voll BTF-kompatibel ist und somit den Einsatz von Grafikkarten von ASUS ermöglicht.