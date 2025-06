Werbung

AMD hat offenbar eine neue AGESA-Version an seine Mainboard-Partner verschickt und diese haben nun damit begonnen, diese für ihre Platinen anzubieten. Die AGESA 1.2.0.3e findet sich teilweise bereits auf den Support-Seiten des ASUS ROG Crosshair X870E Apex und des MSI MEG X870E Godlike. In der vergangenen Woche sorgten erste Beta-Tests für eine gewisse Aufmerksamkeit, da in den Beschreibungstexten von "upcoming CPU compatibility" die Rede war.

Durch die neue AGESA-Version wird vorranging die unter AMD-SB-4011 katalogisierte Sicherheitslücke geschlossen. Diese findet sich in der Referenzimplementierung des Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Betroffen sind die Ryzen- und Ryzen-Threadripper-Prozessoren ab der 3000-Serie. AMD und die Mainboard-Hersteller empfehlen allen Nutzern die Installation der neuesten BIOS-Version. Wegen der Implikationen hinsichtlich der Sicherheit schaltet ASUS bei diesem Update die Rollback-Funktion ab, so dass es nach einem Update keinen Weg auf die vorherige Version mehr gibt.

Bezüglich der neuen CPUs bieten die neuen BIOS-Versionen offenbar die Unterstützung für den Ryzen 7 9700F. Dabei handelt es sich um einen Achtkern-Prozessor ohne integrierte Grafikeinheit auf Basis von Granite Ridge. Ob es eine komplette 9000F-Serie mit mehreren Modellen geben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Die F-Modelle bieten sich dann an, wenn ohnehin auf eine dedizierte Grafikkarte gesetzt werden soll und der Fallback auf die integrierte Grafikeinheit anderweitig umgangen werden kann. Als 9000F-Serie wäre diese mit den aktuellen Zen-5-Kernen ausgestattet.

Es ist davon auszugehen, dass die Modelle der 9000F-Serie in Kürze erscheinen werden.

Unterstützung für viermal 64 GB

Schlussendlich werben manche Mainboard-Hersteller damit, dass die AGESA 1.2.0.3e die Unterstützung für DDR5-Speicher mit Modulen von jeweils 64 GB bietet. Dies gilt für Module mit DRAM von SK Hynix, Micron und Samsung.

Update:

Wie die Kollegen von ComputerBase anmerken, hat MSI die BIOS-Updates mit AGESA 1.2.0.3e wieder zurückgezogen. Währenddessen haben wir das BIOS in der Version 1512 auf dem ASUS ROG Strix 870E-E Gaming Wifi installiert und konnten bisher keinerlei Probleme feststellen.