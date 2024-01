Werbung

Manche unserer Leser werden sich bestimmt noch an die MSI-MPOWER-Mainboards erinnern. Die MPOWER-Mainboards eigneten sich besonders gut zum Übertakten von Prozessor und Arbeitsspeicher. Das letzte Modell seiner Art ist das Z170A MPOWER Gaming Titanium aus dem Jahr 2016. Acht Jahre später, sprich heute sind Bilder vom neuen Z790 MPOWER für Intels LGA1700-Prozessoren aufgetaucht.

Viele Details zum MSI Z790 MPOWER sind noch nicht bekannt, doch die Bilder geben zumindest schon ein paar Dinge preis. Auf dem Micro-ATX-Mainboard versorgt ein 15-Phasen-Design den LGA1700-Prozessor mit Strom, wobei die Leistung der Power-Stages noch ein Geheimnis sind. Dicht am CPU-Sockel positioniert sind zwei DDR5-UDIMMSpeicherbänke. Es sind hierbei beabsichtigt nur zwei Steckplätze, um in der Theorie ein hohes Potential beim RAM-Overclocking zu ermöglichen. Im Höchstfall können 128 GByte RAM, verteilt auf zwei 64-GByte-Module, verbaut werden. Beim RAM-Takt sind bis mindestens 4.000 MHz (DDR5-8000+) drin, heißt es. In Zusammenarbeit mit den Arbeitsspeicher-Herstellern soll MSI in engem Kontakt stehen, um Module mit MPOWER-Logo ins Leben zu rufen.

Weiter deutlich zu sehen sind drei PCIe-Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe 5.0 x16 (über die LGA1700-CPU) und dazu einmal PCIe 4.0 x1 und PCIe 4.0 x16 (mechanisch) mit x4-Anbindung. Zwei M.2-M-Key-Schnittstellen (vermutlich mit PCIe 4.0 x4) sowie vier SATA-6GBit/s-Ports erlauben den Festspeicher-Ausbau. Am I/O-Panel stehen in Summe acht USB-Ports, dazu ein 2,5-GBit/s-LAN-Anschluss sowie auch ein WLAN- und Bluetooth-Modul. Unklar ist, ob es ein WiFi-6E- oder WiFi-7-Modul ist. Was uns jedoch negativ aufgefallen ist: Das MSI Z790 MPOWER bietet keinerlei Onboard-Komfort. Kein Power-, Reset-, Flash-BIOS- und Clear-CMOS-Button sind vorhanden.

Die gute Nachricht hingegen ist, dass das MSI Z790 MPOWER für 199 US-Dollar vor Steuern und 229 Euro inklusive Steuern zunächst erst einmal im asiatischen Bereich angeboten wird. Etwas später soll das Z790 MPower auch den Weg nach Europa finden. Für den Preis ist das MSI Z790 MPOWER somit das günstigste Mainboard, das sich vor allen Dingen gut für das RAM-Overclocking eignen könnte.