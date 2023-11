Werbung

Sowohl von ASUS wie auch ASRock sind die ersten AGESA ComboAM5 in der Version 1.1.0.0 erhältlich, welche offenbar die Unterstützung für die Phoenix-Prozessoren mit integrierter Grafikeinheit enthalten. Diese dürfte AMD in Kürze vorstellen. Hier und da tauchten bereits BIOS-Versionen mit einer AGESA 1.0.8.0 auf, die ebenfalls bereits die entsprechenden Prozessoren unterstützte. Die Mainboardhersteller scheinen hier zusammen mit AMD an einer weiteren Optimierung zu arbeiten.

Von ASRock ist ein BIOS 2.00 mit AGESA 1.1.0.0 für das X670E Taichi Carrara und X670E Taichi erhältlich. Von ASUS gibt es erste BIOS-Versionen für die X670- und X670E-Mainboards.

Die Phoenix-Prozessoren sind als Ryzen-7000-Serie für Notebooks bereits erhältlich. Für einige High-End-Chips setzt AMD hier allerdings auf das Rafael-Design, wie es auch bei den Desktop-Prozessoren zum Einsatz kommt. Vor wenigen Tagen erst stellte AMD den Ryzen 5 7545U und Ryzen 3 7440U vor, die auf Phoenix2 basieren, was wiederum bedeutet, dass hier Zen-4c-Kerne zum Einsatz kommen.

Wann AMD die Ryzen-7000G-Prozessoren offiziell vorstellen wird ist nicht bekannt. Die Mainboardhersteller scheinen auf einen Start vorbereitet zu sein.