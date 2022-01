ATX, Micro-ATX und Mini-ITX: Biostars Racing B660GTA/GTQ/GTN für Intel Alder Lake-S

Zu den H670-, B660- und H610-Mainboards von ASUS und von ASRock haben wir bereits eine Übersichtsnews veröffentlicht. Von Biostar wurden nun zumindest die ersten drei B660-Mainboards in Aussicht gestellt, die aus der Racing-Serie stammen: Mit dem Racing B660GTA, B660GTQ und dem B660GTN berücksichtigt Biostar je ein ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Modell.

Das Racing B660GTA wurde von Biostar im ATX-Format designt und kann verständlicherweise mehr Anschlüsse als die beiden kleineren Formate bereitstellen. Über den LGA1700-Prozessor wurde der oberste PEG-Slot mit PCIe 5.0 x16 angebunden. Dies ist auch beim Racing B660GTQ und B660GTN der Fall, allerdings sind auf dem B660GTA außerdem zweimal PCIe 3.0 x1 und einmal PCIe 4.0 x16 mit PCIe-4.0-x4-Anbindung anzutreffen. Acht SATA-6GBit/s-Buchsen sowie drei M.2-M-Key-Schnittstellen ermöglichen einen umfangreichen Storage-Ausbau. Beim B660GTQ und B660GTN sind es vergleichsweise viermal SATA 6GBit/s und zweimal M.2 M-Key.

In Sachen RAM setzt Biostar auf den bewährten DDR4-SDRAM-Standard, von denen sich beim B660GTA und B660GTQ bis zu 128 GB verbauen lassen, bei zwei DDR4-Steckplätzen beim deutlich kleineren B660GTN sind es logischerweise maximal 64 GB. Die USB-Geräte lassen sich beim Winzling an vier USB-3.2-Gen2-, zwei USB-3.2-Gen1- und vier USB-2.0-Ports anschließen. Bei den beiden größeren Brüdern sind es dagegen in Summe siebenmal USB 3.2 Gen2, zweimal USB 3.2 Gen1 sowie sechsmal USB 2.0. Auf USB 3.2 Gen2x2 wird generell bei allen drei Modellen verzichtet.

Alle drei Platinen ziehen mit dem 2,5-GBit/s-LAN-Port und der Onboard-Sound-Lösung über Realteks RTL8125B respektive ALC1220 gleich. Hinzu kommt auch ein WLAN-Modell, wobei Biostar nicht mit angegeben hat, ob es sich um die WiFi-6- oder WiFi-6E-Version handelt, sprich ob Intels AX201- oder AX210-Modul verbaut wurde. Aktuell sind weder die Preise noch der Marktstart des Biostar Racing B660GTA, B660GTQ und B660GTN bekannt.