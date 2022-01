Intel H670, B660 und H610: 17 Mainboards kommen von ASRock

Von ASRock haben bereits wir entsprechendes Material zu den Mainboards mit Intels H670-, B660- und H610-Chipsatz erhalten. Geworden sind es dann am Ende 17 verschiedene Modelle, unterteilt in fünf H610-, acht B660- und vier H670-Platinen. Neben einigen Phantom-Gaming-Modellen sind auch Steel-Legend- und Pro-Varianten mit enthalten. Innerhalb dieser News haben wir alle Platinen zusammengefasst.

Die Intel-600-Chipsatzfamilie im Vergleich





Z690 H670 B660 H610 Plattform Mainstream Fertigung 14 nm CPU-Sockel LGA1700 max. CPU-Kerne/Threads 8(p)+8(e)/24

CPU Code Name Alder Lake-S DMI-Anbindung PCIe 4.0 x8

(128 GBit/s) PCIe 4.0 x4

(64 GBit/s) max. RAM-Takt (nativ) DDR5-4800 oder DDR4-3200 max. Arbeitsspeicher 128 GB 64 GB RAM-Channel /

DIMMs pro Kanal 2/2

2/1 CPU-Overclocking Ja Nein Nein Nein RAM-Overclocking Ja Ja Ja Nein PCIe-5.0-

Konfiguration (CPU) x16 oder

x8/x8 x16 PCIe-4.0-Lanes (CPU) 4 4 4 - PCIe-4.0-Lanes (PCH) 12 12 6 - PCIe-3.0-Lanes (PCH) 16 12 8 8 USB-3.2-Gen2x2-Ports 4 2 2 - USB-3.2-Gen2-Ports 10 4 4 2 USB-3.2-Gen1-Ports 10 8 6 4 USB-2.0-Ports 14 14 12 10 SATA-6GBit/s-Ports 8 8 4 4





ASRocks Value-Serie

Mit gleich neun Value-Mainboards stellt ASRock Mainstream-Platinen vor, die sich in drei B660- und sechs H610-Modelle aufteilen. Sowohl das B660M-HDV als auch das B660M-HDVP/D5 mit DDR5-Support und einem seriellen Anschluss wurden im Micro-ATX-Format vorgesehen und stellen eine rudimentäre Ausstattung zur Verfügung. Dieselben Boards gibt es auch mit dem kleineren H610-PCH und dazu noch das H610M-HDV_M.2, das auch einen M.2-Anschluss mit an Bord hat.

Mit im Bunde sind mit dem H610M-ITX/ac-, dem B660M-ITX/ac und dem H670M-ITX/ax auch drei Mini-ITX-Platinen, mit denen sich weitaus kompaktere Systeme erstellen lassen. WLAN bringen zwar alle drei Versionen mit, doch lediglich das H670-Modell kann mit dem WiFi-AX-Standard weit aus schneller funken. Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit hat uns ASRock leider nicht genannt.

H610M-HDV

H610M-HDV_M.2

H610M-HDVP_D5

H610M-HVS

H610M-ITX/ac

B660M-HDV

B660M-HDVP_D5

B660M-ITX/ac

H670M-ITX/ax

Pro-Serie

Lediglich drei Mainboards aus der klassischen Pro-Serie haben es in ASRocks Portfolio geschafft. Intels B660-Chipsatz treibt sowohl das B660 Pro RS als auch das etwas kleinere B660M Pro RS an. Entsprechend weisen beide Versionen gewisse Ähnlichkeiten auf. Beide bieten abseits des Sockel LGA1700 vier DDR4-UDIMM-Steckplätze, einen PCIe-4.0-x16-Steckplatz und auch jeweils einen mechanischen PCIe-3.0-x16- und PCIe-3.0-x1-Slot an, wobei der größere Bruder noch einen weiteren PCIe-3.0-x1-Anschluss bereitstellen kann. Zweimal M.2 M-Key und einmal M.2 E-Key sind es beim Micro-ATX-Modell, das ATX-Brett hat einen dritten M.2-M-Key-Anschluss verbaut bekommen.

Auch das dritte Modell wurde im quadratischen Micro-ATX-Format entworfen, hat jedoch Intels besser ausgestatteten H670-PCH bekommen. Die restlichen Eigenschaften liegen mit dem B660M Pro RS sehr dicht beieinander. Auch über die Pro-Mainboards sind aktuell keine Informationen zu Preis und Verfügbarkeit bekannt.

B660 Pro RS

B660M Pro RS

H670M Pro RS

Steel-Legend-Serie

Die gleiche Aufteilung erfolgt auch bei ASRocks Steel-Legend-Serie, die sich durch das Tundra-gefärbte PCB und die hellen Kühlkörper auszeichnet. Platzbedingt kann das B660 Steel Legend mit den ATX-Abmessungen etwas mehr Ausstattung als das B660M Steel Legend (Micro-ATX) aufnehmen. Dieselbe Anzahl und Aufteilung an M.2-Anschlüssen findet sich auch hier wieder, wie bei den Pro-Modellen. Bis zu 128-GB-DDR4-UDIMM-Speicher können jedoch alle drei Boards stemmen.

Das H670 Steel Legend ist im Grunde mit dem B660-Modell auf einer Stufe, jedoch kann sich die H670-Variante insofern absetzen, dass der PEG-Steckplatz mit dem PCIe-5.0-Standard arbeiten kann. Alle drei Steel-Legend-Bretter bringen mit dem Flash-BIOS-Button immerhin auch etwas Komfort mit.

B660 Steel Legend

B660M Steel Legend

H670 Steel Legend

Phantom-Gaming-Serie

Wer sich für ein Phantom-Gaming-Mainboard von ASRock interessiert, kann sich zwischen dem B660M Phantom Gaming 4 und dem H670 PG Riptide entscheiden. Ersteres kommt auf Abmessungen, die zum Micro-ATX-Format passen und auf dem PCB sind neben vier DDR4-UDIMM-Speicherbänken je ein PCIe-4.0-x16-, PCIe-3.0-x16- (elektrisch mit x4) sowie ein PCIe-3.0-x1-Slot vertreten. Der Storage-Ausbau erfolgt durch vier SATA-Buchsen und zwei M.2-M-Key-Schnittstellen mit PCIe-4.0-x4-Anbindung. Dank eines M.2-E-Key-Anschlusses kann optional auch ein WLAN-Modul nachgerüstet werden.

ASRocks H670 PH Riptide stellt nicht nur einen PEG-Slot mit PCIe-5.0-Unterstützung zur Verfügung, sondern auch einen mechanischen PCIe-3.0-x16-Steckplatz sowie drei PCIe-3.0-x1-Konnektoren. Mit viermal SATA 6GBit/s und dreimal M.2 M-Key (jeweils bis PCIe 4.0 x4) fallen die Storage-Anschlussmöglichkeiten anständig aus. Neben zahlreichen USB-Anschlüssen der gegenwärtigen Generationen ist auch hier der Flash-BIOS-Button mit dabei.