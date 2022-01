Intel H670, B660 und H610: ASUS stellt 23 weitere LGA1700-Boards vor

Mit dem heutigen Tag rückt Intels Alder-Lake-S-Plattform deutlich mehr in den Mainstream-Sektor vor, denn für die 12. Core-Generation stehen als Basis nicht mehr ausschließlich der Z690-PCH zur Verfügung, sondern mit dem H670-, B660- und H610-Chipsatz nun auch drei weitere PCHs aus der Intel-600-Familie. Durch die drei weiteren Chipsätze kommen zahlreiche weitere LGA1700-Mainboards zustande. ASUS selbst hat nun 23 weitere Platinen ins Portfolio aufgenommen.

Die Intel-600-Chipsatzfamilie im Vergleich





Z690 H670 B660 H610 Plattform Mainstream Fertigung 14 nm CPU-Sockel LGA1700 max. CPU-Kerne/Threads 8(p)+8(e)/24

CPU Code Name Alder Lake-S DMI-Anbindung PCIe 4.0 x8

(128 GBit/s) PCIe 4.0 x4

(64 GBit/s) max. RAM-Takt (nativ) DDR5-4800 oder DDR4-3200 max. Arbeitsspeicher 128 GB 64 GB RAM-Channel /

DIMMs pro Kanal 2/2

2/1 CPU-Overclocking Ja Nein Nein Nein RAM-Overclocking Ja Ja Ja Nein PCIe-5.0-

Konfiguration (CPU) x16 oder

x8/x8 x16 PCIe-4.0-Lanes (CPU) 4 4 4 - PCIe-4.0-Lanes (PCH) 12 12 6 - PCIe-3.0-Lanes (PCH) 16 12 8 8 USB-3.2-Gen2x2-Ports 4 2 2 - USB-3.2-Gen2-Ports 10 4 4 2 USB-3.2-Gen1-Ports 10 8 6 4 USB-2.0-Ports 14 14 12 10 SATA-6GBit/s-Ports 8 8 4 4





ASUS-Prime-Serie

Wie immer beginnt bei ASUS alles bei der Prime-Serie. In Verbindung mit dem kleinen H610-PCH bietet ASUS sechs Modelle an, die allesamt im kompakten Micro-ATX-Format entworfen wurden. Zu den weiteren Gemeinsamkeiten gehören jeweils höchstens zwei DIMM-Steckplätze, wobei ASUS sich auf den DDR4-Standard konzentriert. Somit können bis zu 64 GB RAM verstaut werden, allerdings ist dann bei effektiv 3.200 MHz Schluss. Auch mit dem Prime B660M-A D4, B660M-A WiFi D4 sowie mit dem B660M-K D4 setzt der Hersteller auf den älteren DRAM-Standard, doch in diesem Fall lässt sich auf Wunsch nicht nur ein höherer Takt fahren, sondern auch (vom B660M-K D4 abgesehen) die doppelte Speicherkapazität verwenden.

Lediglich ein Prime-Modell wird Intels H670-Chipsatz mitbringen: Das Prime H670-Plus D4. Die Zusatzbezeichnung "D4" verrät bereits, dass auch dieses Mainboard DDR4-UDIMM-Module (bis zu 128 GB) aufnimmt. Von den Abmessungen her entspricht es dem ATX-Format und bringt dafür auch zusätzliche Erweiterungssteckplätze mit. Bis zu drei M.2-M-Key-Schnittstellen lassen sich neben sechs SATA-6GBit/s-Ports belegen. Genau wie die bereits genannten Modelle sind auch einige USB-Schnittstellen mit an Bord.

Modell UVP Prime H670-Plus D4 179 Euro Prime B660M-A D4 159 Euro Prime B660M-A WiFi D4 179 Euro Prime B660M-K D4 139 Euro Prime H610M-A D4 109 Euro Prime H610M-A D4-CSM 119 Euro Prime H610M-D D4 109 Euro Prime H610M-E D4 109 Euro Prime H610M-E D4-CSM 109 Euro Prime H610M-K D4 109 Euro

Pro- und ProArt-Serie

Mit dem Pro B660M-C D4-CSM und dem ProArt B660-Creator D4 gibt es auch zwei Exoten von ASUS, die beide Intels B660-Chipsatz beherbergen und bis zu 128-GB-DDR4-RAM aufnehmen können. Während das Pro B660M-C D4-CSM im Micro-ATX-Format und ein grünes PCB mitbringt, ist das ProArt B660-Creator D4 mit den ATX-Abmessungen etwas größer und die Platine selbst ist passend in Schwarz gefärbt. Doch darüber hinaus ist die Ausstattung deutlich umfangreicher gestaltet worden, was besonders den USB-Bereich angeht und natürlich entsprechend den Content-Creator ansprechen soll.

Ein gutes Einsatzgebiet des Pro B660M-C D4-CSM wäre einerseits ein klassischer Office-PC oder auch ein kleiner Home-Server. Hierfür stellt es nicht nur einen PCIe-4.0-x16-Steckplatz und zwei PCIe-3.0-x1-Slots für Erweiterungskarten bereit, sondern auch zweimal M.2-M-Key, dazu viermal SATA 6GBit/s sowie einmal M.2-E-Key.





Modell UVP Pro B660M-C D4-CSM 149 Euro ProArt B660-Creator D4 249 Euro

TUF Gaming-Serie

Bei den TUF-Gaming-Mainboards hat sich ASUS für fünf Varianten entschieden. Mit dem TUF Gaming H670-Pro WiFi D4 und dem B660-Plus WiFi D4 gibt es einerseits zwei ATX- und mit dem TUF Gaming B660M-E D4, B660M-Plus WiFi D4 und B660M-Plus D4 drei Micro-ATX-Modelle, wobei die beiden zuletzt genannten Platinen bis auf das WLAN-Modul identische Ausstattungsmerkmale aufweisen. Hierzu gehören neben vier DDR4-UDIMM-Speicherbänken einen vollständig angebundenen PCIe-4.0-x16-Slot und dazu je einen PCIe-3.0-x1- und PCIe-3.0-x16-Steckplatz (x4).

Das TUF Gaming H670-Pro WiFi D4 wurde mit einem deutlich umfangreicheren VRM-Kühler bestückt und bringt in Summe vier M.2-M-Key-Schnittstellen mit, von denen drei Stück inklusive Kühlung daherkommen. Ergänzend sind auch vier SATA-6GBit/s-Buchsen mit von der Partie. Wie bei den meisten Geschwistern, hat sich ASUS auch für eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle am I/O-Panel entschieden, die Daten mit bis zu 20 GBit/s schieben kann.

Modell UVP TUF Gaming H670-Pro WiFi D4 239 Euro TUF Gaming B660-Plus WiFi D4 209 Euro TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4 199 Euro TUF Gaming B660M-Plus D4 189 Euro TUF Gaming B660M-E D4 169 Euro

ROG-Strix-Serie

Gibt es denn auch B660-Mainboards mit DDR5-Support? Ja, immerhin bei vier von insgesamt fünf ROG-Strix-Varianten. Das einzige DDR4-Modell hört auf die Bezeichnung ROG Strix B660-A Gaming WiFi D4 und ist - genau wie sein DDR5-Bruder (ohne D4-Zusatz) - mit silbernen Kühlkörpern ausgestattet worden, währenddessen das ATX-PCB selbst schwarz ist. Erwartungsgemäß sind auch die Anschlussmöglichkeiten identisch gehalten. So werden beispielsweise alle drei M.2-Schnittstellen mit einem Kühler ausgeliefert. Für den Komfort am I/O-Panel sorgt ein Flash-BIOS-Button.

Das ROG Strix B660-F Gaming WiFi legt noch eine Schippe drauf und bringt zusätzlich einen praktischen Clear-CMOS-Button mit. Aber auch hier sind drei M.2-M-Key-Schnittstellen inklusive Passivkühler mit von der Partie. Zusätzlich gibt es sechsmal SATA 6GBit/s. Genau wie beim Rest ist natürlich ein 2,5-GBit/s-LAN-Port für die kabelgebundene Netzwerkverbindung vertreten. Mit dem ROG Strix B660-G Gaming WiFi und dem ROG Strix B660-I Gaming WiFi wird selbst die Micro-ATX- und Mini-ITX-Zielgruppe bedient.