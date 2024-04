Werbung

Zu Beginn des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit be quiet! zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für den Dark Rock Elite. Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangenen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des be quiet! Dark Rock Elite, welcher sich als absoluter High-End-Kühler an all diejenigen richtet, die die beste Leistung und den höchsten Luftstrom zusammen mit einer schicken ARGB-Beleuchtung und einer herausragenden Kühlleistung bei einem extrem niedrigen Geräuschpegel haben möchten. Hierfür bietet der be quiet! Dark Rock Elite insgesamt sieben Kupfer-Heatpipes mit einem Durchmesser von 6 mm, welche die Abwärme an zwei Kühltürme weiterleiten.

Ab Werk sind zwei hauseigene Silent-Wings-Lüfter mit jeweils 135 mm montiert, die sich per PWM-Signal regeln lassen und mit bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute auf ein Fördervolumen von 80,2 CFM pro Stunde kommen. Im Quiet-Modus laufen die beiden Rotoren mit 1.500 Umdrehungen pro Minute etwas langsamer und versprechen so eine abermals niedrigere Geräuschkulisse. Dank des integrierten Speed-Switches kann ganz einfach zwischen den beiden Kühlmodi ausgewählt werden.

Dadurch, dass sich die Montageschiene des Frontlüfters in ihrer Höhe einstellen lässt, lassen sich problemlos auch RAM-Module mit hohem Heatspreader einsetzen. Der Hersteller spricht von einem maximalen Abstand von 69 mm über dem zweiten RAM-Slot und von komfortablen 63,3 mm über dem ersten. Auf der oberen Abdeckung sind ARGB-LEDs eingelassen, die den Kühler zusammen mit der schwarzen Beschichtung zu einem echten Blickfang in jedem System machen.

Zusätzlich verfügt der be quiet! Dark Rock Elite über eine abnehmbare obere Abdeckung für eine einfache Installation, ist dank seiner vernickelten Bodenplatte mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste kompatibel und wird von einer 3-jährigen Herstellergarantie begleitet.

Spezifikationen Kühlername be quiet! Dark Rock Elite Kaufpreis rund 100 Euro Homepage www.bequiet.com

Kühlertyp Dual-Towerkühler mit zwei 135-mm-Lüftern Maße (mit Lüftern) 145 x 136 x 168 mm (L x B x H) Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes sieben 6-mm-Heatpipes Serienbelüftung 2x 135 mm mit bis zu 2.000 U/min

Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155 Garantiedauer drei Jahre

Kompatibel ist der be quiet! Dark Rock Elite zu allen aktuellen AMD- und Intel-Prozessoren, darunter AM4 und AM5, aber auch LGA 1200, LGA 115x und LGA 1700. Knapp über 100 Euro werden für den High-End-Kühler im Preisvergleich aufgerufen. Drei unserer Leser dürfen ihn nun ausführlich auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "DuckyDuck", "Nemetron" und "Wabaki No1" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Luftkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche User-Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 21. April 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 22. April 2024

Testzeitraum bis 26. Mai 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von be quiet! sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum