be quiet! bringt gleich zwei neue Top-Kühler auf den Markt: Den Dark Rock Pro 5 und den Dark Rock Elite. Wir testen beide Kühler im Doppeltest und klären dabei, in welchen Punkten sie sich unterscheiden und wie sie sich insgesamt schlagen.

Mit Dark Rock Pro 4 und Dark Rock 4 brachte be quiet! im Jahr 2018 seine bisherigen Top-Kühler auf den Markt. Fünf Jahre später ist es nun an der Zeit für die Nachfolgegeneration. Dabei sorgt be quiet! für Neuerungen bei der Produktplatzierung - und auch bei den Kühlern selbst.

Einen Dark Rock 5 gibt es bisher nicht. Stattdessen kommen der Dark Rock Pro 5 und der Dark Rock Elite auf den Markt. Beide sind klar als Flaggschiff-Kühler ausgelegt. Die wuchtigen Dual-Towermodelle werden mit je zwei Lüftern ausgeliefert. Auch bei den Heatpipes wird nicht gespart. Sieben 6-mm-Heatpipes leiten die Abwärme zu den beiden Kühltürmen.

Während der Dark Rock Pro 5 einen 135- und einen 120-mm-Lüfter kombiniert, erhält der Dark Rock Elite als absolutes Top-Modell zwei 135-mm-Lüfter. be quiet! verpasst ihm zudem eine andere Abdeckung mit integrierter A-RGB-Beleuchtung.

Für den Dark Rock Pro 5 ruft der Handel aktuell rund 100 Euro auf. Der Dark Rock Elite ist gar nicht so viel teurer: Er kostet rund 115 Euro.

Der Lieferumfang beider Kühler ist nahezu identisch: Einzig die Anleitung unterscheidet sich geringfügig. Beiden Kühlern liegt daneben Montagematerial für AMD und Intel, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und ein Kreuzschlitzschraubendreher mit langer Klinge bei. Der Schraubendreher steckt im Schaumstoffmaterial der Verpackung und kann leicht übersehen werden.