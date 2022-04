Noctua präsentiert den NH-D12L: 120-mm-Dual-Tower-CPU-Kühler mit geringer Bauhöhe

Dual-Towerkühler wie Noctuas NH-D15 chromax.black gelten zwar als besonders leistungsstark, benötigen aber auch einiges an Platz. Noctuas neu vorgestellter NH-D12L soll nun mit geringer Bauhöhe für eine bessere Gehäusekompatibilität sorgen.

Der bekannte NH-D15 ragt ganze 16,5 cm in die Höhe. Dass er damit längst nicht in jedes PC-Gehäuse passt, macht beispielsweise ein Blick auf die Messungen zur maximalen CPU-Kühlerhöhe in unseren Gehäusetests deutlich. Beim NH-D12L hat Noctua nun einigen Aufwand betrieben, um die Bauhöhe zu reduzieren und trotzdem 120-mm-Lüfter nutzen zu können. Die bisherigen Noctua Towerkühler mit 120-mm-Lüftern kamen laut dem Hersteller auf eine Bauhöhe von 15,8 cm. Eine noch niedrigere Gestaltung wäre mit den üblichen Lüftern mit quadratischem Lüfterrahmen nicht möglich, weil sie zu Kompatibilitätsproblemen mit Mainboardkühlkörpern führen könnten.

Noctua hat deshalb extra eine Rundrahmen-Version des NF-A12x25 entwickelt, die dieses Problem vermeiden soll. Die wird nun sehr tief zwischen den Kühltürmen des NH-D12L montiert. Die Bauhöhe des Kühlers konnte so auf 14,5 cm reduziert werden. Länge und Breite werden mit 12,5 bzw. 11,3 cm angegeben. Der Drehzahlbereich des Lüfters reicht von 450 bis 2.000 U/min.

Laut Noctua soll der NH-D12L leistungsstärker als ein NH-U12S sein und sogar dem NH-U12A nahe kommen. Mit seinem asymmetrischen Design ragt er nicht über die Speicherbänke von AMD AM4- und AM5-Mainboards und von Intel-Mainboards mit Sockel LGA1700, LGA1200 oder LGA115x und ermöglicht so die Nutzung von hohen RAM-Riegeln und den direkten Zugang zu den RAM-Slots. Das kann sich allerdings ändern, wenn die mitgelieferten Lüfterklammern für einen zweiten Lüfter genutzt werden. Ein solcher Zweitlüfter kann zudem dafür sorgen, dass die Gesamthöhe steigt.

Auch beim NH-D12L nutzt Noctua wieder das bewährte SecuFirm-2-Montagesystem. Noctuas Wärmeleitpaste NT-H1 wird mitgeliefert. Eine sechsjährige Garantie soll zudem die Langlebigkeit des Kühlers unterstreichen.

Noctua gibt für den NH-D12L eine UVP von 89,90 Euro an. Der bereits angesprochene NH-U12A kostet im Handel hingegen rund 100 Euro. Die Rundrahmen-Version des NF-A12x25 wird als NF-A12x25r PWM auch separat angeboten. Sie kostet 29,90 Euro.