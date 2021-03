be quiet!: Pure Rock Slim 2 CPU-Kühler sowie MC1 und MC1 Pro M.2-SSD-Kühler vorgestellt

Der deutsche Hersteller be quiet! erweitert sein Portfolio um den überarbeiteten Pure Rock Slim 2 CPU-Kühler sowie um die MC1- und MC1-Pro-SSD-Kühler, die sich laut eigenen Angaben für M.2-2280-Module eignen.

Der neue Pure Rock Slim 2 verfügt über einen 92 mm großen Pure-Wings-2-Lüfter mit einer Maximallautstärke von 25,4 dB(A) sowie drei 6-mm-Heatpipes. Dadurch ist der CPU-Kühler in der Lage, Abwärme von bis zu 130 W abzuführen. Dank der geringen Abmessungen kann der Kühler laut be quiet! problemlos in Gehäusen mit beengten Platzverhältnissen verwendet werden. Außerdem wurde die Kompatibilität mit AMD-Sockeln im Vergleich zum Vorgänger verbessert. Das Top-Cover wurde aus gebürstetem Aluminium gefertigt. Außerdem wurden an den Enden der Heatpipes Aluminiumkappen angebracht. Die Herstellergarantie beläuft sich auf drei Jahre.

Die M.2-Kühler MC1 und MC1 Pro sollen zuverlässig ein Drosseln moderner SSDs verhindern. Beide Modelle eignen sich gleichermaßen für Single- oder Double-Sided-Module und verfügen über ein schwarzes Design. Beide Varianten sind klassische Passivkühler, wobei der MC1 Pro zusätzlich eine integrierte Heatpipe besitzt und eine verbesserte Wärmeableitung ermöglichen soll. Auf die M.2-Kühler MC1 und MC1 Pro gewährt be quiet! ebenfalls eine Garantie von drei Jahren.

Der be quiet! Pure Rock Slim 2 ist ab dem 23. März für eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers von rund 26 Euro im Handel erhältlich. Die M.2-Kühler MC1 und MC1 Pro sind ab Anfang April zu Preisen von knapp 13 Euro und 17 Euro verfügbar.

Ein ausführlicher Test zum be quiet! Pure Rock 2 findet sich hier. Der Einsteigerkühler von be quiet! zeichnet sich unter anderem durch einen sehr leisen Betrieb und eine unkomplizierte Montage aus. Zudem ist ein zweites Paar Lüfterklammern für eine Push-Pull-Konfiguration im Lieferumfang enthalten.