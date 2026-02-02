News
Raspberry Pi wird deutlich teurer
Die Raspberry Pi Foundation hat zum Wochenstart die zweite Preiserhöhungsrunde innerhalb von nur zwei Monaten angekündigt. Die jüngsten Preisanpassungen folgen einem gestaffelten Muster nach Speichergröße: Modelle mit 2 GB RAM werden um 10 US-Dollar teurer, 4-GB-Varianten um 15 US-Dollar, 8-GB-Ausführungen um 30 US-Dollar und die Top-Modelle mit 16 GB um beachtliche 60 US-Dollar. 

Die Preisanpassung betrifft die komplette Produktfamilie einschließlich des Raspberry Pi 4 und des aktuellen Raspberry Pi 5. Aber auch die Compute Module und die Varianten Raspberry Pi 500 und 500+ werden teurer, während ältere Baureihen wie der Raspberry Pi Zero, der Raspberry Pi 3 und das 1-GB-Modell verschont bleiben. Besonders dramatisch ist die Entwicklung beim Spitzenmodell: Der Raspberry Pi 5 mit 16 GB RAM ist von ursprünglichen 120 US-Dollar vor drei Monaten auf 205 US-Dollar gestiegen – ein Anstieg um über 70 % in nur zwölf Wochen.

Die Ursache liegt wie so oft in diesen Tagen in der Knappheit von Speicherchips, die direkt mit dem globalen Hype um Künstliche Intelligenz verbunden ist. Die großen Technologiekonzerne binden massiv Produktionskapazitäten für ihre Datencenter-Infrastruktur und verdrängen damit klassische Computerhersteller aus den Speicher-Lieferketten. Die Preise für RAM-Module hatten sich über ein Quartal hinweg teilweise verdoppelt, wobei einige Speicherkategorien sogar Zuwächse zwischen 80 und 100 % verzeichneten. 

Preisentwicklung der Einplatinensysteme Raspberry Pi
Produkt Speichergröße Preis im DezemberPreis nach Dezember-ErhöhungPreis nach Februar-Erhöhung
Raspberry Pi 4 4 GB 55 US-Dollar60 US-Dollar75 US-Dollar
Raspberry Pi 4 8 GB 75 US-Dollar85 US-Dollar115 US-Dollar
Raspberry Pi 5 1 GB -45 US-Dollar45 US-Dollar
Raspberry Pi 5 2 GB 50 US-Dollar55 US-Dollar65 US-Dollar
Raspberry Pi 5 4 GB 60 US-Dollar70 US-Dollar95 US-Dollar
Raspberry Pi 5 8 GB 80 US-Dollar95 US-Dollar125 US-Dollar
Raspberry Pi 5 16 GB 120 US-Dollar145 US-Dollar205 US-Dollar

Trotz dieser mehrmaligen Preisanpassungen zeigt die Raspberry Pi Foundation teilweise Verständnis für ihre Nutzergemeinschaft. Die Foundation hatte ein neues Einsteiger-Modell mit nur einem Gigabyte RAM für 50 US-Dollar angekündigt und sichert damit die wichtigste Einstiegshürde. Zudem verfügt sie über mehrjährige Lagerbestände des älteren LPDDR2-Speichers, weshalb ältere Modelle weiterhin zu ihren bisherigen Preisen erhältlich bleiben. CEO Eben Upton versichert: "Die gegenwärtige Situation ist letztlich vorübergehend, und wir freuen uns darauf, diese Preiserhöhungen rückgängig zu machen, sobald sie sich abschwächt."

Die Euro-Preise können fast eins zu eins von US-Dollar-Preisen abgeleitet werden, wobei gerade die 16-GB-Version des Raspberry Pi 5 hierzulande kaum zu bekommen ist. 

Preise und Verfügbarkeit
Raspberry Pi 5 Modell B, 8GB RAM
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 123,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Raspberry Pi 5 Modell B, 8GB RAM
Lagernd 123,90 EUR
Nicht lagernd 124,90 EUR
Lagernd 127,90 EUR
Lagernd 129,00 EUR
Verfügbar 129,39 EUR
Nicht lagernd 132,89 EUR
Lagernd 133,20 EUR
Verfügbar 133,85 EUR

