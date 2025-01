Werbung

Während die Speicher-Varianten des Raspbery Pi 5 mit 4 GB und 8 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher bereits seit Oktober 2023 erhältlich sind, folgte im August des nachfolgenden Jahres die kleinste Version mit lediglich 2 GB RAM. Ab diesem Monat sind es in Summe vier Speicher-Versionen geworden, denn das Unternehmen kündigte nun auch ein Modell mit gleich 16 GB RAM an. Anstatt 80 US-Dollar (8-GB-Version) soll die Speicherverdopplung mit zusätzlichen 40 US-Dollar zu Buche schlagen.

Als SoC kommt unverändert der BCM2712 von Broadcom zum Einsatz und dieser bringt zwei Cortex-A76-Kerne aus der ARMv8-Architektur mit und kommt auf eine Taktfrequenz bis zu 2,4 GHz. Die im BCM2712 integrierte Grafikeinheit mit der Bezeichnung Video Core VII schafft es bis auf 800 MHz und kann selbst zwei Bildschirme mit 4K-Auflösung mit 60 Hz ansteuern. Hierfür bietet die Platine zwei Micro-HDMI-2.0-Anschlüsse. Bei allen vier Speicher-Varianten kommt immer der gleichschnelle LPDDR4X-Speicher mit 4.267 MT/s zum Einsatz.

Zu den weiteren Anschlüssen zählen jeweils zweimal USB 3.2 Gen1 und USB 2.0, ein PCIe-2.0-x1-Interface (optional M.2-SSD mittels HAT (Hardware Attached on Top)) nutzbar. Im Netzwerk-Bereich bringt die Platine ein WLAN-Modul mit, das mit dem IEEE-802.11ac-Standard umgehen und demnach sowohl mit dem 2,4-GHz- als auch mit dem 5-GHz-Frequenzband umgehen kann. Kabelgebunden gibt es einen Gigabit-LAN-Port, der mittels optionalem PoE-HAT auch PoE+ (Power over Ethernet, IEEE 802.3af/at) unterstützt, sodass der Raspberry Pi 5 auch mit einem PoE-Switch oder PoE-Injector in Betrieb genommen werden kann.

Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser News kann die neue 16-GB-Version des Raspberry Pi 5 bereits erworben werden und kostet um die 140 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Beispielsweise sind berrybase.de, reichelt.de oder welectron.com zu nennen.