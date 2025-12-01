News
Wegen Speicherpreisen

Raspberry Pi wird teilweise deutlich teurer

Raspberry Pi wird teilweise deutlich teurer
Auch wenn die aktuelle Entwicklung bei den Speicherpreisen noch keine direkten Auswirkungen auf die Preise bei den Grafikkarten hat, so ist zu befürchten, dass Komponenten allgemein in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren immer teurer werden. Dies geht über die übliche Entwicklung durch, unter anderem die allgemeinen Preissteigerungen und die Inflationsentwicklung, hinaus.

Dass wegen der gestiegenen Speicherpreise unter anderem die Komplettsysteme aktuell immer teurer werden, ist offensichtlich. Nun wurden auch die Preise der Einplatinensysteme Raspberry Pi offiziell angehoben:

Preisentwicklung der Einplatinensysteme Raspberry Pi
Produkt Speichergröße bisheriger Preisneuer Preis
Raspberry Pi 4 4 GB 55 US-Dollar60 US-Dollar
Raspberry Pi 4 8 GB 75 US-Dollar85 US-Dollar
Raspberry Pi 5 1 GB -45 US-Dollar
Raspberry Pi 5 2 GB 50 US-Dollar55 US-Dollar
Raspberry Pi 5 4 GB 60 US-Dollar70 US-Dollar
Raspberry Pi 5 8 GB 80 US-Dollar95 US-Dollar
Raspberry Pi 5 16 GB 120 US-Dollar145 US-Dollar

Die offiziellen Preise der verschiedenen Speicher-Varianten und Modellgenerationen des Raspberry Pi steigen also um 5 bis 25 US-Dollar an.

Raspberry Pi 5

Ein Blick auf die Entwicklung der Straßenpreise der Raspberry Pies reflektieren dies bereits:

Preisentwicklung der Einplatinensysteme Raspberry Pi
Produkt Speichergröße Preis vor 14 Tagenaktueller Preis
Raspberry Pi 4 4 GB 57,90 Euro61,30 Euro
Raspberry Pi 4 8 GB 75,90 Euro86,90 Euro
Raspberry Pi 5 2 GB 51,90 Euro56,30 Euro
Raspberry Pi 5 4 GB62,90 Euro69,90 Euro
Raspberry Pi 5 8 GB 81,90 Euro87,43 Euro
Raspberry Pi 5 16 GB 122,90 Euro147,90 Euro

Schon in der letzten Woche reagierten die Preise für den Raspberry Pi auf die aktuelle Situation und stiegen an. Ob und wann sie sich wieder stabilisieren werden, lässt sich kaum abschätzen. Für Bastler, die gerne mit einem Raspberry Pi arbeiten und hier eventuell vorhatten, ein neues Projekt zu starten oder ein geplantes endlich umzusetzen, sind die Preissteigerungen natürlich nicht gerade eine Motivationsgrundlage.

Quellen und weitere Links

