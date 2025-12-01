Werbung

Auch wenn die aktuelle Entwicklung bei den Speicherpreisen noch keine direkten Auswirkungen auf die Preise bei den Grafikkarten hat, so ist zu befürchten, dass Komponenten allgemein in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren immer teurer werden. Dies geht über die übliche Entwicklung durch, unter anderem die allgemeinen Preissteigerungen und die Inflationsentwicklung, hinaus.

Dass wegen der gestiegenen Speicherpreise unter anderem die Komplettsysteme aktuell immer teurer werden, ist offensichtlich. Nun wurden auch die Preise der Einplatinensysteme Raspberry Pi offiziell angehoben:

Preisentwicklung der Einplatinensysteme Raspberry Pi Produkt Speichergröße bisheriger Preis neuer Preis Raspberry Pi 4 4 GB 55 US-Dollar 60 US-Dollar Raspberry Pi 4 8 GB 75 US-Dollar 85 US-Dollar Raspberry Pi 5 1 GB - 45 US-Dollar Raspberry Pi 5 2 GB 50 US-Dollar 55 US-Dollar Raspberry Pi 5 4 GB 60 US-Dollar 70 US-Dollar Raspberry Pi 5 8 GB 80 US-Dollar 95 US-Dollar Raspberry Pi 5 16 GB 120 US-Dollar 145 US-Dollar

Die offiziellen Preise der verschiedenen Speicher-Varianten und Modellgenerationen des Raspberry Pi steigen also um 5 bis 25 US-Dollar an.

Ein Blick auf die Entwicklung der Straßenpreise der Raspberry Pies reflektieren dies bereits:

Preisentwicklung der Einplatinensysteme Raspberry Pi Produkt Speichergröße Preis vor 14 Tagen aktueller Preis Raspberry Pi 4 4 GB 57,90 Euro 61,30 Euro Raspberry Pi 4 8 GB 75,90 Euro 86,90 Euro Raspberry Pi 5 2 GB 51,90 Euro 56,30 Euro Raspberry Pi 5 4 GB 62,90 Euro 69,90 Euro Raspberry Pi 5 8 GB 81,90 Euro 87,43 Euro Raspberry Pi 5 16 GB 122,90 Euro 147,90 Euro

Schon in der letzten Woche reagierten die Preise für den Raspberry Pi auf die aktuelle Situation und stiegen an. Ob und wann sie sich wieder stabilisieren werden, lässt sich kaum abschätzen. Für Bastler, die gerne mit einem Raspberry Pi arbeiten und hier eventuell vorhatten, ein neues Projekt zu starten oder ein geplantes endlich umzusetzen, sind die Preissteigerungen natürlich nicht gerade eine Motivationsgrundlage.