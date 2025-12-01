Werbung
Auch wenn die aktuelle Entwicklung bei den Speicherpreisen noch keine direkten Auswirkungen auf die Preise bei den Grafikkarten hat, so ist zu befürchten, dass Komponenten allgemein in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren immer teurer werden. Dies geht über die übliche Entwicklung durch, unter anderem die allgemeinen Preissteigerungen und die Inflationsentwicklung, hinaus.
Dass wegen der gestiegenen Speicherpreise unter anderem die Komplettsysteme aktuell immer teurer werden, ist offensichtlich. Nun wurden auch die Preise der Einplatinensysteme Raspberry Pi offiziell angehoben:
|Produkt
|Speichergröße
|bisheriger Preis
|neuer Preis
|Raspberry Pi 4
|4 GB
|55 US-Dollar
|60 US-Dollar
|Raspberry Pi 4
|8 GB
|75 US-Dollar
|85 US-Dollar
|Raspberry Pi 5
|1 GB
|-
|45 US-Dollar
|Raspberry Pi 5
|2 GB
|50 US-Dollar
|55 US-Dollar
|Raspberry Pi 5
|4 GB
|60 US-Dollar
|70 US-Dollar
|Raspberry Pi 5
|8 GB
|80 US-Dollar
|95 US-Dollar
|Raspberry Pi 5
|16 GB
|120 US-Dollar
|145 US-Dollar
Die offiziellen Preise der verschiedenen Speicher-Varianten und Modellgenerationen des Raspberry Pi steigen also um 5 bis 25 US-Dollar an.
Ein Blick auf die Entwicklung der Straßenpreise der Raspberry Pies reflektieren dies bereits:
|Produkt
|Speichergröße
|Preis vor 14 Tagen
|aktueller Preis
|Raspberry Pi 4
|4 GB
|57,90 Euro
|61,30 Euro
|Raspberry Pi 4
|8 GB
|75,90 Euro
|86,90 Euro
|Raspberry Pi 5
|2 GB
|51,90 Euro
|56,30 Euro
|Raspberry Pi 5
|4 GB
|62,90 Euro
|69,90 Euro
|Raspberry Pi 5
|8 GB
|81,90 Euro
|87,43 Euro
|Raspberry Pi 5
|16 GB
|122,90 Euro
|147,90 Euro
Schon in der letzten Woche reagierten die Preise für den Raspberry Pi auf die aktuelle Situation und stiegen an. Ob und wann sie sich wieder stabilisieren werden, lässt sich kaum abschätzen. Für Bastler, die gerne mit einem Raspberry Pi arbeiten und hier eventuell vorhatten, ein neues Projekt zu starten oder ein geplantes endlich umzusetzen, sind die Preissteigerungen natürlich nicht gerade eine Motivationsgrundlage.