Geekom ist dieses Jahr auf die CES 2026 nach Las Vegas zurückgekehrt und zeigt dort im LVCC seine bislang ambitionierteste Produktpalette, denn die besteht inzwischen nicht mehr nur aus edlen und leistungsstarken Mini-PCs, sondern umfasst auch Notebooks. Wir stellen die Highlights vor.

Zu sehen gibt es natürlich das GeekBook X14 Pro und das GeekBook X16 Pro, welche beide kurz vor dem Jahreswechsel offiziell gemacht wurden und sich so langsam am Markt einfinden. Ein erstes Testgerät ist bereits in die Redaktion unterwegs. Auf dem Messestand gibt es eine Vorschau auf zwei kommende Laptops, die mit den neuen Ryzen-Chips der Gorgon-Point-Architektur und den ebenso taufrischen Core-Ultra-Series-3-Prozessoren von Intel ausgerüstet werden. Die Modelle sollen konkret auf dem AMD Ryzen AI 9 465 und Intel Core Ultra 7 365 basieren und mit einer typischen Speicherausstattung glänzen können. In den kommenden Monaten will man offizielle Modellnamen und Verfügbarkeitsdetails bekannt geben.

Den Geekom A9 Max frischt man in einer 2026-Edition auf und schwenkt auf einen AMD Ryzen AI 9 465 mit zehn Prozessorkernen und einer zwölf Compute-Units starken RDNA3-Grafik sowie einer dedizierten NPU mit 55 TOPS um. Das Gehäuse mit 171 x 171 x 70,9 mm wächst hierfür sowohl bei der Grundfläche als auch bei der Bauhöhe etwas an. Dafür können gleich zwei NVMe-SSDs mit PCI-Express-4.0-Anbindung verbaut werden, während bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher über zwei SODIMM-Ports möglich sind. Anschlussseitig gibt es mit sechs klassischen USB-A-Ports, davon jedoch einmal nur USB 2.0, und zwei USB4-Schnittstellen sowie Dual-HDMI 2.0 und Dual-2,5-Gigabit-Ethernet ebenfalls ein wenig mehr.

Ähnlich verfährt man beim Geekom IT15, welcher in der 2026 Edition auf einen Intel Core Ultra 9 386H oder einen Core Ultra 7 366H umgestellt wird und sogar ein 2,5-Zoll-Laufwerk unterbekommt. Anders als beim AMD-Modell kommt hier nicht das ikonische Aluminium-Chassis zum Einsatz, sondern ein eher klassisches, eckiges Gehäuse mit schwarzem Grundfarbton. Beide integrierten die neue Iceblast-3.0-Kühlung, welche Geekom weiter optimiert haben will. Informationen zu Preis und Verfügbarkeit liegen uns derzeit nicht vor.