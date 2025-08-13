Werbung

ASUS hat den ROG NUC in seiner neusten Ausführung (2025) vorgestellt. Der neue Gaming-Mini-PC bringt seine Hardware in weniger als drei Liter Volumen unter und kombiniert dabei Intels Core Ultra 9 der Serie 2 mit Laptop-GPUs der GeForce-RTX-5000-Generation. In der Spitze arbeitet ein Core Ultra 9 275HX mit Boost bis 5,4 GHz, 24-Kern-Hybridarchitektur, integrierter NPU und Unterstützung für bis zu 96 GB DDR5-6400.

Bei der Grafik setzt der ROG NUC je nach Konfiguration auf eine NVIDIA GeForce RTX 5080, 5070 Ti, 5070 oder in Kombination mit einem Core Ultra 7 auch auf die RTX 5060. DLSS 4 mit KI-gestützter Multi-Frame-Generierung, Ray Reconstruction und Super Resolution sind daher ebenfalls mit an Bord. Für Entwickler und Power-User interessant ist zudem der Zugriff auf NVIDIA NIM-Mikroservices, über die sich KI-Assistenten, Agenten und Performant-Workflows auf NIM-fähigen Systemen bereitstellen lassen.

Trotz der dichten Bestückung will das System akustisch zurückhaltend bleiben. Ermöglichen soll das die QuietFlow-Kühlung, die auf ein Dreifach-Lüfter-Setup und ein Dual-Vapor-Chamber-Design setzt. Speicher- und RAM-Upgrades sollen dank werkzeuglosem Zugriff in wenigen Handgriffen gelingen.

Auch in Sachen Konnektivität muss sich der neuste ROG NIC nicht verstecken. Intel Wi-Fi 7 mit 2×2-Antennen ermöglicht drahtlose Datenraten bis 46 Gbit/s, Bluetooth 5.4 kann Peripherie zudem latenzarm anbinden. Auf der Rück- und Frontseite finden sich Thunderbolt 4 über USB-C mit Schnellladefunktion, sechs USB-Ports mit 10 Gbit/s sowie zwei weitere USB 3.2-Anschlüsse. Das kompakte Gehäuse misst inklusive Standfuß 282 × 187,7 × 56,5 mm und bleibt damit knapp unter drei Litern. Optisch lässt sich der Rechner über ASUS Aura Sync an bestehende Setups anpassen.

Die Preise für den ROG NUC (2025) variieren je nach Modell. In Deutschland startet das kleinste Modell mit Core Ultra 7 255HX und einer GeForce RTX 5060, zusammen mit 16 GB RAM (2 × 8 GB) und 1-TB-Speicher bei 2.218 Euro (UVP). Das leistungsstärkste Modell mit Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5080, 32 GB RAM (2 × 16 GB) und 2-TB-SSD liegt bei 3.371 Euro (UVP).