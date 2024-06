Werbung

Auf der Computex 2024 zeigt Gigabyte nicht nur die ersten Z890-Mainboards für den für die zweite Jahreshälfte erwarteten Intel-Sockel LGA1851, sondern hat auch eine ganz neue Produktfamilie ins Leben gerufen, die sich speziell dem Trendthema „AI“ widmet. Angefangen bei Grafikkarten, über Mainboards, bis hin zu den Solid-State-Drives.

Unter der neuen Produktpalette „AI TOP“ wird Gigabyte künftig Produkte zusammenfassen, die KI auf der eigenen Hardware lokal zu Hause trainieren können lassen soll. So müssen persönliche Daten nicht in die Cloud geschickt werden, was die Privatsphäre verbessert und obendrein monatliche Kosten für die Serverstruktur reduziert. Doch wirklich günstig wird es dabei nicht.

Zum Start der neuen „AI TOP“-Serie gibt es von jeder Produktkategorie zunächst ein Modell, die allesamt speziell für den Einsatz im AI-Umfeld optimiert wurden. Das betrifft hauptsächlich die Kühlung, vor allem den Einsatz für den Dauerbetrieb. Außerdem verlängert Gigabyte die Garantiezeit auf teilweise zehn Jahre.

Im Bereich der Grafikkarten stehen eine GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP und eine AMD Radeon Pro W7900 AI TOP, aber auch eine W7800 AI TOP im Fokus. Erstere bietet ein schlankes 2-Slot-Design, um auch in engen Server-Racks als Vierergespann unterbringen zu können. Es ist ein Vollkupfer-Kühler mit Radiallüfter am Heck, der Frischluft durch die Slotblende über die gesamte Grafikkarte zieht. Bei den AMD-Modellen betonte Gigabyte, dass man der erste Anbieter für eine solche Profikarte sei. Das Kühlsystem ist ebenfalls auf zwei Slots optimiert und erinnert an das des NVIDIA-Gegenstück. Mit den Radeon-Pro-Modellen lassen sich so bei vier Grafikkarten im System bis zu 192 GB VRAM realisieren, wobei ein einzelnes Modell 32 respektive 48 GB Videospeicher bereitstellt. Gerade im AI-Umfeld ist üppiger Videospeicher nützlich.

Bei den Mainboards beschränkt sich Gigabyte zum Start der neuen AI-Serie zunächst auf das TRX 50 AI TOP und das W790 AI TOP. Diese nehmen die aktuellen Threadripper-Prozessoren von AMD, bzw. die neusten Raptor-Lake-CPUs von Intel auf und sind jeweils mit vier PCI-Express-5.0-Slots für die Grafikkarten ausrüstet, bieten aber auch Features wie Dual-Ethernet mit bis zu 10 GBit/s. Platz für bis zu sechs und vier SSDs im RAID-0-Verbund für bis zu 2 TB DDR5-Arbeitsspeicher über acht Speicherbänke gibt es ebenfalls.

Im Storage-Segment wird die neue Produktfamilie von der Gigabyte SSD AI TOP 100E vertreten, welche einmal mit 1 und einmal mit 2 TB Speicherplatz angeboten wird. Sie soll Datenübertragungsraten von bis zu 7,2 GB/s möglich machen, jedoch eine 150-fach höhere TBW erreichen können, um beim AI-Training gegenüber traditionellen Modellen länger fehlerfrei arbeiten zu können. Auch das Gigabyte UD1600PM PG5 AI TOP wurde speziell auf den Dauerbetrieb ausgelegt, leistet üppige 1.600 W und ist 80Plus-Platinum zertifiziert.

Die neuen Komponenten sollen auch in Komplettsystemen angeboten werden, die dann je nach benötigter Training-Leistung gerade mit Blick auf die Grafikkarten zwischen etwa 6.500 bis fast 36.000 US-Dollar kosten werden.

Weiterhin wird Gigabyte das Thema AI in anderen Produkten verstärkt einsetzen. So wird es einen Tutor geben, der im Alltag auf alle möglichen Fragen eine Antwort finden soll, aber auch ein AI TOP Utility, welches das lokale AI-Training für zu Hause auf Seiten der Software vereinfachen soll – beispielsweise über ein übersichtliches Dashboard.