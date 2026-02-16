Nach zahlreichen Ankündigungen und einer kurzen Exklusivität für Panther Lake hat Intel mit der Treiber-Version 32.0.101.8509 seine Multi-Frame-Generation-Technik für alle Arc-GPUs freigegeben. In der Theorie sind sich XeSS MFG und DLSS MFG sehr ähnlich. Was genau XeSS MFG auszeichnen soll, haben wir ebenfalls bereits beleuchtet.

XeSS 3 Multi Frame Generation funktioniert auf sämtlichen Grafikkarten der Arc-A- (Alchemist) sowie der Arc-B-Serie (Battlemage). Aber auch die integrierten Arc-Lösungen der Core-Ultra-200- (Arrow Lake), Core-Ultra-100- (Meteor Lake) und Core-Ultra-200V-Serie (Lunar Lake) sollen XeSS MFG unterstützen können.

Nativ in Spielen ist XeSS MFG noch nicht angekommen. Spiele, die XeSS Frame Generation (XeSS FG) unterstützen, können aber per Driver-Override, also im Treiber, auf XeSS MFG 3x und XeSS MFG 4x gebracht werden. Dazu muss nur der Treiber in der Version 32.0.101.8509 installiert sein. Dieser kann direkt bei Intel heruntergeladen werden.

In Cyberpunk 2077 und F1 25 haben wir uns XeSS MFG mit einer Arc B580 einmal angeschaut bzw. beleuchten das FPS-Plus. Verglichen haben wir dies mit einer GeForce RTX 5070 und DLSS MFG. Weniger die absoluten FPS als vielmehr die Steigerungen innerhalb der Modi sind hier interessant.

Cyberpunk 2077 3.840 x 2.160 Pixel, Ultra GeFore RTX 5070 (DLSS: Qualität + MFG 4x) 171.8XX 144.8XX GeFore RTX 5070 (DLSS: Qualität + MFG 3x) 137.4XX 110.1XX Arc B580 (XeSS: Qualität + MFG 4x) 125.3XX 113.7XX Arc B580 (XeSS: Qualität + MFG 3x) 102.7XX 83.3XX GeFore RTX 5070 (DLSS: Qualität + MFG 2x) 100.1XX 86.6XX Arc B580 (XeSS: Qualität + MFG 2x) 77.2XX 69.7XX GeFore RTX 5070 (DLSS: Qualität) 60.3XX 55.0XX Arc B580 (XeSS: Qualität) 46.3XX 42.7XX FPS Mehr ist besser

F1 25 3.840 x 2.160 Pixel, Hoch GeFore RTX 5070 (DLSS: Qualität + MFG 4x) 283.7XX 258.3XX GeFore RTX 5070 (DLSS: Qualität + MFG 3x) 244.1XX 222.5XX Arc B580 (XeSS: Qualität + MFG 4x) 204.8XX 182.2XX GeFore RTX 5070 (DLSS: Qualität + MFG 2x) 190.2XX 172.2XX Arc B580 (XeSS: Qualität + MFG 3x) 176.6XX 156.5XX Arc B580 (XeSS: Qualität + MFG 2x) 141.6XX 127.5XX GeFore RTX 5070 (DLSS: Qualität) 134.4XX 121.7XX Arc B580 (XeSS: Qualität) 100.7XX 90.5XX FPS Mehr ist besser

Um 33 % und 22 % legt die Arc B580 von XeSS MFG 2x auf XeSS MFG 3x und dann auf XeSS MFG 4x in Cyberpunk 2077 zu. Viel anders sieht dies auch bei NVIDIA und der dortigen Umsetzung von MFG aus. In F1 25 sprechen wir bei der Arc B580 von 25 und 15 % – auch hier kein wirklich großer Unterschied zur Technik von NVIDIA. Gröbere Grafikfehler konnten wir nicht feststellen.

Besitzer einer Arc-dGPU oder einer der integrierten Grafiklösungen sollten sich XeSS MFG also gerne anschauen, wenn sie denn auch zumindest hin und wieder eines der unterstützten Spiele starten und eben ein paar zusätzliche Frames genießen wollen. Die Latenzen nehmen allerdings bei Intel deutlicher zu, als dies bei NVIDIA der Fall ist.

Bei NVIDIA ist man auch schon einen Schritt weiter. Hier erwartet uns im Frühjahr die Veröffentlichung von Dynamic Multi Frame Generation und Multi Frame Generation 6x.