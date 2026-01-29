Werbung

Ob nun eingestellt oder in der Zuteilung kaum mehr berücksichtigt – die GeForce RTX 5070 Ti steigt nicht erst seit der vermeintlichen Einstellung vor etwa zwei Wochen extrem im Preis. Wirft man heute einen Blick in den Geizhals-Preisvergleich, wird schnell ersichtlich, dass eine Vielzahl der Modelle der GeForce RTX 5070 Ti inzwischen 1.000 Euro und mehr kosten.

Noch zu Beginn des Jahres bewegten sich die meisten Karten im Bereich von 800 bis 900 Euro. Im Herbst 2025 waren die günstigsten Modelle noch für unter 800 Euro zu bekommen. Inzwischen sind nur noch rund ein Dutzend Karten für unter 1.000 Euro zu bekommen, alle anderen Varianten liegen schon darüber.

Früher oder später wird der Punkt erreicht sein, an dem keine neue GeForce RTX 5070 Ti für unter 1.000 Euro mehr zu bekommen ist. Ebenfalls inzwischen stark unter Druck geraten ist die GeForce RTX 5080, die sich auf dem besten Weg befindet, bald ab 1.500 Euro zu kosten. Eine GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB kostete Anfang des Jahres noch etwa 430 Euro, inzwischen sind wir bei 600 Euro angekommen.

Nach der Verdopplung bis Verdreifachung der Preise beim Arbeitsspeicher steht potenziellen Käufern eines neuen Gaming-Systems mit den steigenden Preisen bei den Grafikkarten eine wesentlich größere Hürde bevor. Immerhin sind die Preise der Radeon RX 9070 XT seit einigen Tagen stabil und dies könnte die Chance für AMD sein, hier Marktanteile von NVIDIA zurückzugewinnen.