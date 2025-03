Werbung

Ende Februar sorgte eine erste Meldung für Aufsehen, nach der es Modelle der GeForce RTX 5090 geben konnte, die über zu wenige ROPs verfügen, was natürlich mit einem gewissen Leistungsverlust einhergeht. Schnell wurde klar: Nicht nur die GeForce RTX 5090 ist betroffen, auch die GeForce RTX 5070 Ti. Wenig später musste NVIDIA sogar eingestehen, dass auch die GeForce RTX 5080 von dem Problem nicht unverschont geblieben ist.

Ein paar Wochen wurde dann wenig überraschend deutlich, dass alle bis dahin von NVIDIA produzierten Blackwell-GPUs davon betroffen sind, was natürlich auch die Notebooks miteinschließt. Allerdings konnte NVIDIA zusammen mit den Notebook-Herstellern sicherstellen, dass keinerlei Notebooks ausgeliefert wurden, deren GPUs über zu wenige ROPs verfügen.

Betroffene Käufer einer solchen Grafikkarte können diese über den Shop oder Hersteller austauschen. Was dann letztendlich mit den defekten Karten passiert, ist unklar. In Demo-Systemen etc. können diese aber sicherlich problemlos weiterverwendet werden. Der Leistungsverlust durch das Fehlen der ROPs ist hinnehmbar, während der Käufer natürlich die versprochene Leistung erwartet.

Nun aber tauchte bei Alternate eine ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID OC auf, die als B-Ware gekennzeichnet ist, was üblicherweise für einen Rückläufer spricht, dessen Verpackung beschädigt wurde oder die schlicht und ergreifend schon einmal in den Betrieb genommen wurde. Darauf machte bereits heute Morgen Forennutzer Maendro im Blackwell-Sammelthread aufmerksam.

Interessant ist der Hinweis: "Es sind nur 168 ROPs aktiviert." Es handelt sich dabei also um eine Karte, bei der nur 168 anstatt 176 ROPs aktiv sind. Der Preis liegt bei 2.899 Euro. Eine weitere ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID OC als B-Ware markiert, aber offenbar mit allen ROPs, kostet ebenfalls 2.899 Euro. Ein drittes Modell dieser Serie, wieder mit fehlenden ROPs, aber einer stärkeren Beschädigung der Verpackung, soll 2.799 Euro kosten.

Andere Modelle der GeForce-RTX-50-Serie und als B-Ware markiert, konnten wir bisher nicht ausfindig machen.