Es gibt wieder einmal ein paar kleine Details, beziehungsweise Gerüchte zu den kommenden Grafikkarten von AMD und NVIDIA, die wir an dieser Stelle zusammenfassen wollen. Laut Videocardz plant der Boardpartner PowerColor zur CES Anfang Januar die Vorstellung einer Reaper-Serie auf Basis der neuen Radeon-RX-8000-Karten. Wo genau sich die Reaper-Serie im Produktportfolio einsortiert, ist nicht bekannt. Womöglich wird diese ins Leben gerufen, um die Radeon-RX-8000-Karten von den bisherigen Modellen der Hellhound- und Red-Devil-Serie abzusetzen.

AMD selbst bestätigte schon vor einigen Wochen, dass es die Radeon-RX-Karten auf Basis der RDNA-4-Architektur im ersten Quartal 2025 geben wird. Die CES bietet sich hier natürlich zumindest für eine Ankündigung an. Details zur RDNA-4-Architektur und den Modellen, die vorgestellt werden sollen, gibt es nicht.

16 GB für die GeForce RTX 5070 Ti

Deutlich kleinteiliger sind die Informationen zur GeForce-RTX-50-Serie. Hier scheinen die finalen technischen Daten noch nicht durchgesickert zu sein und vieles ist zumindest in den Gerüchten noch im Fluss.

So scheinen die Daten für die GeForce RTX 5090 und 5080 schon weitestgehend festgezurrt zu sein. Hier und da dürfte NVIDIA noch mit den Power-Limits herumgespielt haben und der letzte Stand ist, dass die GeForce RTX 5090 wohl knapp unter 600 W verbrauchen wird. 32 GB gelten aber als gesetzt – ebenso wie der Ausbau der GB202-GPU.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-50-Serie

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 GPU GB202-300-A1

GB203-400-A1 GB203-300 GB205 Architektur Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell SMs 170 84 70 50 FP32-ALUs 21.760

10.752

8.960 6.400 Speicherinterface 512 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (32 Gbps)

GDDR6X (28 Gbps) GDDR6X Speicherkapazität 32 GB 16 GB 16 GB 12 GB Speicherbandbreite 1.568 GB/s

1.024 GB/s 896 GB/s 672 GB/s TGP 600 W 400 W 285 / 350 W 250 W

Ein paar neue Informationen gibt es zur GeForce RTX 5070 Ti, die vom Start weg auf "Super"-Niveau mit 16 GB starten soll. Hier wird die gleiche GB203-GPU wie bei der GeForce RTX 5080 zum Einsatz kommen, was sich unter anderem am Speicherinterface ausdrückt. Neben dem unterschiedlichen Ausbau der GPU soll es Unterschiede im Speichertakt geben, so dass die Speicherbandbreite nicht identisch ausfällt.

Unwägbarkeiten gibt es offenbar noch immer beim Power-Limit. Mal ist die Rede von 350 W, mal vom 285 W. Aber dieses Spielchen kennen wir bereits von den vorherigen GeForce-RTX-Generationen, denn auch hier gab es noch wenige Wochen vor dem Start unterschiedliche Gerüchte zur Konfiguration der Power-Limits.