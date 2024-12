Werbung

Zur CES Anfang Januar wird auch NVIDIAs CEO Jensen Huang anwesend sein und vieles deutet daraufhin, dass es zumindest eine grobe Ankündigung zur nächsten GeForce-Generation geben könnte. Aber in diesem Jahr hat NVIDIA auch schon ein Jubiläum gefeiert, denn vor 25 Jahren wurde mit der GeForce 256 die erste Grafikkarte mit der GeForce-Benennung auf den Markt gebracht.

Daher wird NVIDIA von heute an bis zum 6. Januar eine "nostalgische Reise zu den großen PC-Spielen" veranstalten. Dazu wird man seine Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, Tiktok und X) nutzen. Über die Kanäle sollen Nutzer dann auch an diversen Gewinnspielen teilnehmen können.

Zudem wird es eine GeForce LAN 50 geben, in deren Rahmen es einen Spiele-Marathon über 50 Stunden geben wird. Die 50 könnte aber auch für die GeForce-RTX-50-Serie stehen. Stattfinden wird diese vom 4. bis zum 6. Januar auf der USS Hornet, einem ausgemusterten Flugzeugträger der US Navy. Im Rahmen der GeForce LAN 50 soll es zahlreiche Turniere und am Ende auch Gewinne geben – sowohl für die Teilnehmer vor Ort wie auch für Online-Teilnehmer.

Das große Finale soll dann die Keynote auf der CES am 6. Januar sein. Weitere Informationen zu den Events findet ihr direkt auf der Eventseite bei NVIDIA.

Zudem soll es in Kürze eine "weitere spannende Vorschau" geben.

