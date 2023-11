Werbung

Auch wir haben das Thema Rund um die GeForce-RTX-40-Super-Grafikkarten im Hintergrund verfolgt und haben zunächst "handfeste" Gerüchte abgewartet. Nun aber scheinen die Meldungen um die Refresh-Modelle auf Basis der Ada-Lovelace-Architektur etwas mehr Substanz zu haben. Laut aktuellen Informationen, die natürlich weiterhin mit Vorsicht genossen werden sollten, wird es drei neue Grafikkarten von NVIDIA geben. Und das schon sehr bald.

Das stärkste Modell der Super-Modelle soll den Namen GeForce RTX 4080 Super tragen und die bereits bekannte GeForce RTX 4080 (Hardwareluxx-Test) ablösen. Ob die GeForce RTX 4080 Super dabei auch preislich in die Fußstapfen des Non-Super-Modells treten wird, bleibt an dieser Stelle noch abzuwarten. Bei der GPU soll es sich nicht, wie anfangs vermutet, um den weiter beschnittenen AD102-Chip handeln, der mit 20 GB GDDR6X-Speicher samt 320-Bit-Interface vertraut gemacht wird, sondern hingegen um den AD103-400 als Vollausbau mit 10.240 Shadereinheiten aus 80 SMs sein. Zum Vergleich: Die GeForce RTX 4080 setzt auf den AD103-300-Chip mit 9.728 Shader-Einheiten. Der Unterschied fällt daher nicht so groß aus.

Beim VRAM-Ausbau soll es bei dem 16 GB großen GDDR6X-Speicher bleiben, der mit 256 Bit angebunden ist. Es ist davon auszugehen, dass der Speicher weiterhin eine Bandbreite von 22,4 GBit/s bieten wird, sodass die Speicherbandbreite bei 717 GByte/s verbleiben würde. Wenn man NVIDIA kennt, dann war eigentlich vornherein klar, dass die GeForce RTX 4080 Super nicht über 20 GB VRAM verfügen wird. Denn dieses Modell würde die GeForce RTX 4090 (Hardwareluxx-Test) unattraktiv erscheinen lassen. Die TBP (Total Board Power) der GeForce RTX 4080 Super soll ebenfalls bei 320 W bleiben.

Wesentlich interessanter dürfte hingegen die GeForce RTX 4070 Ti Super werden. Sollten sich die Gerüchte zu diesem Modell bewahrheiten, wird NVIDIA auch hierbei 16 GB VRAM (GDDR6X) bei einem 256-Bit-Interface berücksichtigen und wäre bei vielen Konsumenten sicherlich interessanter als eine GeForce RTX 4080 (Super). Als Grundlage für die GeForce RTX 4070 Ti Super könnte der AD103-275-Chip mit 66 SMs dienen, die in 8.448 Shader-Einheiten münzen würden. Für die TBP sind 285 W im Gespräch.

Als dritte im Bunde soll es außerdem eine GeForce RTX 4070 Super geben. Doch genau wie bei der GeForce RTX 4070 (Hardwareluxx-Test) und RTX 4070 Ti (Hardwareluxx-Test) sollen es weiterhin 12 GB VRAM bei passenden 192 Bit sein. Bei der Anzahl der Shader wäre die GeForce RTX 4070 Super mit 7.168 Stück näher an der GeForce RTX 4070 Ti dran. Das Ganze dann bei gemutmaßten 220 W TBP. Unklar ist hingegen, ob als GPU der AD103-175- oder doch der AD104-350-Chip zum Einsatz kommt. Wir gehen eher von Letzterem aus.

Gerücht: GeForce RTX 40 Super zur CES

Der bekannte und stets gut informierte X-Nutzer kopite7kimi hat auf die Frage geantwortet, wann die neuen Grafikkarten in etwa veröffentlicht werden. Unmissverständlich hat er mit CES lediglich drei Buchstaben hinterlassen. Gemeint ist damit natürlich die Consumer Electronics Show, die vom 9. Januar bis zum 12. Januar 2024 in Las Vegas stattfinden wird. Bis dahin verbleibt nicht mehr viel Zeit und es werden bis zur CES 2024 sicherlich noch weitere Informationen in Form von Gerüchten erscheinen.