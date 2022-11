Werbung

Zum heutigen Start der GeForce RTX 4080 hatten wir eigentlich einen ersten Vergleich einiger Custom-Modelle geplant. Zeitlich haben wir es jedoch nicht geschafft, die zeitintensiven Tests allesamt durchzuführen und so ist die Founders Edition das einzige Modell, welches wir uns zum heutigen Tage anschauen können.

Damit sind wir aber auch in eine Zwickmühle geraten, denn sicherlich hätten wir eine oder zwei Custom-Designs zum heutigen Tag im Test haben können, aber welchem Hersteller sollten wir diesen Vorteil geben? Um die gleichwertigen Behandlung gewährleisten zu können, haben wir uns dazu entscheiden, alle Custom-Designs zu verschieben. Derzeit ist die Veröffentlichung für Donnerstag geplant.

Bevor wir die Karten dennoch bereits heute ausführlicher vorstellen, noch ein paar Worte zur aktuellen Situation der Boardpartner: Offenbar ist der Druck groß. Bereits bei der GeForce RTX 4090 zeigten sich diese wenig begeistert, dass es auch eine Founders Edition gibt. Aber die Referenzversionen, bzw. Founders Editionen von AMD und NVIDIA werden nicht mehr verschwinden – so viel ist sicher. Für die GeForce RTX 4090 machte NVIDIA die Vorgabe, dass der Test der Founders Edition einen Tag vor den Partnerkarten erscheinen darf. Heute mit der GeForce RTX 4080 theoretisch zeitgleich, was wir leider nicht geschafft haben.

Dennoch sehen viele Hersteller ihre Felle mehr und mehr davonschwimmen. Die Margen werden offenbar immer kleiner, die Vorgaben von NVIDIA straffer. EVGA hat wohl zum richtigen Zeitpunkt den Absprung geschafft, bzw. wollte diesem Druck nicht mehr nachgeben. Der Markt ist nervös und eigentlich will man sich den Abhängigkeiten nicht mehr länger hingeben. Die Frage ist nun, wie man den Kreislauf durchbrechen möchte.

Gegenüberstellung der Karten

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16G MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X Preis - - - Boost-Takt 2.625 MHz 2.625 MHz 2.505 MHz Power-Limit 360 bis 420 W 320 bis 400 W 340 bis 400 W Abmessungen 357,6 x 149,3 x 70,1 mm 342 x 150 x 70 mm 336 x 142 x 78 mm Slot-Belegung 3,5 Slots 3,5 Slots 4 Slots Lüfterdurchmesser 110 mm 110 mm 100 mm RGB-Beleuchtung Ja

Ja Ja Dual-BIOS Ja Ja Ja Display-Ausgänge 3x DisplayPort 1.4a

2x HDMI 2.1a

3x DisplayPort 1.4a

1x HDMI 2.1a 3x DisplayPort 1.4a

1x HDMI 2.1a

Unterschiede gibt es in den Abmessungen der Karten, aber auch bei den Boost-Taktraten sowie dem Power-Limit. Die 320 W der Founders Edition hält das Modell von Gigabyte. Die Varianten von ASUS und MSI legen höhere Werte an. Ob dies in der Praxis von Vorteil sein wird, wird der Test zeigen müssen.

Aber nun zu den Karten, die wir uns in den kommenden Tagen anschauen werden:

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC

Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC wird in dieser Form das Spitzenmodell von ASUS sein. Mit den ROG-Karten der GeForce-RTX-40-Serie hat sich ASUS für ein komplett neues Design entschieden, welches wir nun betrachten werden.

Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC kommt auf Abmessungen von 357,6 x 149,3 x 70,1 mm. Damit ist sie deutlich größer als die Founders Edition und belegt 3,5 Slots in der Dicke. Mit der GeForce-RTX-40-Serie sprengen die Karten sämtliche Dimensionen der vorherigen Generationen. Drei Axiallüfter mit einem Durchmesser von 110 mm kümmern sich beim Modell von ASUS um die Versorgung mit Frischluft. Der semi-passive Betrieb ist natürlich möglich, bzw. wird angewendet. Das eckige Gehäuse mit den rot/blauen Applikationen sind aus optischer Sicht sicherlich das herausstechende Merkmal.

Auf der Rückseite kommt eine Backplate aus Aluminium zum Einsatz, die im hinteren Drittel eine Durchlüftung besitzt. Die Backplate hat eine hohe Materialstärke und macht die Karte extrem stabil und robust. Auf eine RGB-LED-Beleuchtung muss natürlich nicht verzichtet werden. Entsprechende Elemente befinden sich auf der Stirnseite, dem hinteren Bereich und der Front der Karte. Ob der 12VHPWR-Stecker richtig in der Buchse sitzt, macht eine LED sichtbar. Ein OC/Silent-BIOS wird ebenfalls angeboten.

Bei den Display-Ausgängen bietet die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC zweimal HDMI 2.1a und dreimal DisplayPort 1.4a. Einen Preis gibt ASUS nicht an.

Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16G

Bei der GeForce RTX 4080 Eagle OC 16G handelt es sich um das Einsteigermodell der GeForce RTX 4080 aus dem Hause Gigabyte. Darüber positioniert der Hersteller seine Gaming- und AORUS-Serie.

Wie für die Eagle-Serie üblich, zeichnet sich die Optik durch eine blau-gräuliche Abdeckung aus. Das Kühlergehäuse besteht aus Plastik, die Backplate wird aus Aluminium gefertigt. Die Abmessungen belaufen sich auf 342 x 150 x 75 mm. Belegt werden hier also gleich vier Slots. Die RGB-beleuchteten Lüfter stehen im Idle-Betrieb still und haben einen Durchmesser von 110 mm.

Die Backplate ist grundsätzlich komplett geschlossen, besitzt im hinteren Bereich jedoch eine große Öffnung, durch die der letzte der drei Lüfter seine Luft drücken kann. Der 12VHPWR-Anschluss sitzt wie üblich auf der Stirnseite der Karte. Von hier ist der Aufbau des Kühlers gut zu erkennen. Gigabyte setzt auf eine Vapor-Chamber und zahlreiche Heatpipes, die den Abtransport der Abwärme unterstützten. Ein OC- und Silent-BIOS ist ebenfalls mit an Bord. Neben RGB-beleuchteten Lüftern verbaut Gigabyte noch weitere RGB-Elemente – zum Beispiel auf der Stirnseite der Karte.

Auf der Slotblende gibt es die Standard-Konfiguration: Dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1a.

MSI nennt die folgenden Preise für seine Karten:

GeForce RTX 4080 16GB Suprim X: 1.579 Euro

GeForce RTX 4080 16GB Gaming X Trio: 1.499 Euro

GeForce RTX 4080 16GB Gaming Trio: 1.469 Euro

GeForce RTX 4080 16GB Ventus 3X OC: 1.469 Euro

MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X

Bereits für die GeForce RTX 4090 haben wir uns ein Suprim-X-Modell von MSI angeschaut. Mit der MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X werfen wir nun auch einen Blick auf die zweite Karte.

Die MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X zeichnet sich zunächst einmal durch ihre Optik aus. Viel helles Aluminium mit verschiedenen Oberflächen-Finishes sorgen für eine hochwertige Optik. Mit Abmessungen von 336 x 142 x 78 mm darf man auch hier von ausladenden Dimensionen sprechen. Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 100 mm und stehen im Idle-Betrieb still.

Auch die Backplate besteht aus Aluminium - mal glatt und mal mit gebürsteter Oberfläche. Der durchlässige Bereich am hinteren Ende der Karte ist deutlich kleiner als bei den anderen Karten. Die polygone Form auf der Rückseite wird per RGB-LEDs beleuchtet. Beleuchtete Elemente gibt es außerdem an den Lüftern selbst sowie der Stirnseite der Karte. Eine gezackte Oberkante der Finnen des Kühlers, eine Vapor-Chamber und zahlreiche Heatpipes sollen das Kühldesign auf eine neue Höhe bringen. Zudem mit an Bord: Ein Silent- und Gaming-BIOS.

Ebenfalls in der Standard-Konfiguration verbaut sind die Anzahl und der Ausbau der Display-Ausgänge: Dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1a.

Nun geht es ans Testen und dann werden wir noch zahlreiche weitere Aspekte der Karten beleuchten und natürlich überprüfen, welche die schnellste ist und welche die beste Kühlleistung zu bieten hat.