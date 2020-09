PNY zeigt seine neue XLR8 Gaming GeForce-RTX-30-Serie

Nachdem bereits ASUS und MSI die Custom-Modelle der GeForce-RTX-30-Serie vorgestellt haben, zieht jetzt auch PNY nach. Die XLR8 Gaming GeForce-RTX-30-Serie wird in drei verschiedenen Konfigurationen erhältlich sein. Sowohl die GeForce RTX 3090 als auch die GeForce RTX 3080 sowie die GeForce RTX 3070 von PNY setzen auf die neuen Ampere-GPUs.

Die zweite Generation der RTX-Grafikprozessoren verfügt über neue RT-Kerne, Tensor-Kerne und Streaming-Multiprozessoren. Die NVIDIA Ampere-Architektur soll für eine 1,9-fache Leistungssteigerung pro Watt gegenüber der Vorgängergeneration sorgen und so Auflösungen von bis zu 8K unterstützen. Die GeForce RTX 3090, 3080 und 3070 stellen zudem laut Hersteller den größten Grafikprozessor-Generationssprung in der Geschichte von NVIDIA dar.

Die neuen PNY XLR8-Gaming-Grafikkarten sind mit der PNY-Übertaktungssoftware VelocityX kompatibel, die sowohl eine Anpassung als auch eine Überwachung der kritischen Statistikwerte wie Kern-Takt, Speichertakt, Kerntemperatur, Lüftergeschwindigkeit, RGB-Beleuchtung und mehr ermöglicht.

Die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 bietet neben 24 GB GDDR6X-Speicher ein Kühlsystem mit insgesamt drei Lüftern und eine Anbindung via PCIe 4.0. Ebenfalls darf eine mittlerweile im Gaming-Sektor übliche RGB-Beleuchtung (EPIC-X RGB) nicht fehlen. Bei der PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3080 zeichnet sich bei den Spezifikationen ein ähnliches Bild ab, jedoch verfügt die PNY-GPU lediglich über 10 GB VRAM. Die PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3070 lässt sich in zwei Varianten erwerben. Hierbei setzt der Hersteller auf eine Kühlung durch drei Lüfter beziehungsweise lässt sich die GeForce RTX 3070 auch in einer Version mit zwei Lüftern erwerben. Beim Speicher kann auf insgesamt 8 GB zurückgegriffen werden. Ansonsten gleichen die Spezifikationen auch hier der restlichen Produktpalette von PNY.



Laut Angaben des Herstellers wird die GeForce RTX 3080 ab Mitte September im Handel erhältlich sein. Wer bei der PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 zugreifen möchte, muss sich noch bis Ende des aktuellen Monats gedulden. Mitte Oktober 2020 wird sich dann auch die GeForce RTX 3070 von PNY erwerben lassen. Bezüglich des Preises äußerte sich das Unternehmen bislang noch nicht.