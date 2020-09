RTX 30 Serie: ASUS stellt seine ROG-Strix-, TUF-Gaming- und Dual-Varianten vor

Nachdem NVIDIA seine RTX-30-Serie mit den drei neuen Modellen vorgestellt hat, folgen nun die Vorstellungen der Partner. Den Anfangt macht ASUS mit den ROG-Strix-, TUF-Gaming- und Dual-Varianten. Die ROG-Strix-Serie bietet alle erdenklichen Features, inklusive aufwendiger Kühlung, RGB-Beleuchtung und vielem mehr. Die TUF-Gaming-Serie soll hinsichtlich der Preis/Leistung punkten können. Für Einsteiger sieht ASUS die Dual-Serie vor.

Vorwegnehmen können wir bereits, dass ASUS noch keine Preise oder Verfügbarkeit nennt. Auch die Taktraten sind noch nicht bekannt und werden dann nachgereicht, wenn die Karten auch tatsächlich in den Markt eingeführt werden.

Die ROG Strix verwendet zur Kühlung drei Axiallüfter. Der zentrale Lüfter nutzt einen Sperrring in voller Höhe und 13 Lüfterblätter. Die beiden Lüfter an den Flanken sind mit 11 Flügeln und halbhohen Sperrringen ausgestattet, um eine bessere Verteilung der Luft in seitlicher Richtung und einen besseren Luftstrom durch das Kühlsystem zu ermöglichen. Die Lüfter sollen in einer Drehzahl zwischen 250 und 1.800 Umdrehungen pro Minute arbeiten können. Eine semipassive Kühlung ist ebenfalls vorgesehen.

Der Kühler kommt auf eine Höhe von 2,9 Slots. Ein integrierter Dual-BIOS-Umschalter lässt zwischen den Profilen "Performance" und "Quiet" wählen. Eine integrierte Spannungssensor-Schaltung an den zusätzlichen Stromanschlüssen soll die Netzteilschienenspannung überwachen. Reicht die Versorgung über das Netzteil nicht aus, leuchtet eine rote LED auf, um ein Stromversorgungsproblem anzuzeigen. Dadurch wird es einfacher, die Fehlerquelle von Abstürzen zu ermitteln.

Auf der Unterseite der Karte sieht man eine Backplate aus Metall mit einem breiten Schlitz. Die Entlüftung ermöglicht das Entweichen heißer Luft in Richtung der Gehäuselüfter, anstatt wieder in den GPU-Kühler zurückgeführt zu werden.

Es wird sowohl eine ROG STRIX GeForce RTX 3090, ROG STRIX GeForce RTX 3080 als auch eine ROG STRIX GeForce RTX 3070 geben.

TUF Gaming

Die TUF Gaming GeForce RTX 30 Serie wurde von ASUS von Grund auf neu entwickelt. Auch hier kommen drei Axiallüfter zum Einsatz, die in einem komplett aus Metall gefertigtes Gehäuse sitzen. Auch hier soll ein Dual-BIOS-Schalter vorhanden sein.

Ob sich das PCB der einzelnen Modelle zwischen den ROG-Strix- und TUF-Gaming-Karten unterscheidet, ist derzeit nicht bekannt. Von der TUF-Gaming-Serie wird es eine TUF Gaming GeForce RTX 3090 und eine TUF Gaming GeForce RTX 3080 geben.

ASUS Dual

Wer einfach nur eine schnelle Hardware benötigt, aber keinen Wert auf eine aufwendige Kühlung oder eine RGB-Beleuchtung legt, der soll bei den ASUS-Dual-Karten das richtige Modell finden. Hier kommen zwei Axiallüfter zum Einatz. Eine ASUS Dual gibt es nur als GeForce RTX 3070 geben.

Laut ASUS werden die Grafikkarten der RTX-30-Serie innerhalb der ROG-Strix-, TUF-Gaming- und Dual-Modellreihe ab September 2020 weltweit erhältlich sein.