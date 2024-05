Werbung

Das A3-mATX entspringt einer Kooperation zwischen Lian Li und DAN Cases. Das Micro-ATX-Gehäuse soll kompakt ausfallen und trotzdem relativ flexibel zu nutzen sein. Dazu lockt ein sehr attraktiver Preis.

DAN Cases ist für ultra-kompakte Mini-ITX-Gehäuse bekannt. Der DAN Cases-CEO Daniel Hansen hat in Zusammenarbeit mit Lian Li das A3-mATX als flexibles und trotzdem relativ kompaktes Micro-ATX-Gehäuse entwickelt. Hergestellt und vertrieben wird das Modell von Lian Li.

Das A3-mATX ragt vor allem in die Tiefe und kann dadurch sowohl lange Grafikkarten aufnehmen als auch zwei 360-mm-Radiatorenplätze bieten. Durch Mesh an den Seiten und am Deckel soll es effektiv zu kühlen sein. Bei Auslieferung ist das Gehäuse allerdings lüfterlos. Im Inneren findet wahlweise ein ATX- oder ein SFX/SFX-L-Netzteil Platz. Dabei ist es möglich, das Netzteil hinter der Front oder neben dem Mainboard in verschiedenen Höhen zu montieren. Was sonst im Gehäuse verbaut werden kann, hängt vor allem von der Größe und dem gewählten Montageplatz des Netzteils ab.

Käufer haben die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. Beide sollen 69,90 Euro kosten - und damit erfreulich günstig sein.

Als Zubehör liegen dem Gehäuse eine Sortierbox mit Montagematerial und schwarzen Kabelbindern sowie eine Netzteil-Montageblende bei. Unser Sample wurde noch in eine neutralen Verpackung und ohne Anleitung ausgeliefert.

Neben dem regulären gibt es auch optionales Zubehör. So wird Lian Li ein passendes Glasseitenteil und ein PCIe-4.0-Kit für die vertikale Grafikkartenmontage anbieten.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: