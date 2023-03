Werbung

ASUS hat mit dem TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 ein Mainboard vorgestellt, welches sich vor allem dadurch auszeichnet, dass der Hersteller alle Anschlüsse, die mit einem Kabel versehen werden müssen, auf die Rückseite des PCBs verlegt wurden. Ein ähnliches Konzept hatte Gigabyte vor einiger Zeit mit dem Projekt Stealth und dem dazugehörigen Z690 AORUS Elite Stealth präsentiert.

Ziel ist es das Kabelmanagement zu vereinfachen. Allerdings muss es dann natürlich die entsprechenden Durchführungen am Mainboard-Tray geben. Der BTF-Namenszusatz steht laut ASUS für "Back To (the) Future". Die BTF-Serie soll eine völlig neue Ära für DIY-Bauer einläuten – wie viel Drang zur Umsetzung letztendlich dahintersteckt, wird die Zeit zeigen müssen.

Beim TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 handelt es sich um ein Micro-ATX-Mainboard mit B760-Chipsatz für den Sockel LGA1700 und dementsprechend Alder-Lake- und Raptor-Lake-Prozessoren aufnehmen zu können. Neben dem Sockel auf der Vorderseite vorhanden sind vier DIMM-Slots, eine massive VRM-Kühlung für 12+1 Spannungsphasen, zwei PCI-Express-x16-Steckplätze (einer davon nur PCIe 4.0 mit vier Lanes) und einen x1-Steckplatz (ebenfalls PCIe 4.0). Unter den entsprechenden Abdeckungen ist offenbar Platz für zwei M.2-SSDs.

Interessant ist der Blick auf die Rückseite des Mainboards. Sämtliche Strom-, Lüfter-, SATA-Anschlüsse und USB-Erweiterungen sind hier zu finden. Auch ein weiterer M.2-Slot ist hier vorhanden.

Ein solches Konzept steht und fällt mit der Kompatibilität und weiteren Unterstützung durch den Hersteller. Weitere Details zum Mainboard sind auf der Produktseite zu finden. Dort wird auch erwähnt, dass das Mainboard mit spezifischen Gehäusen kompatibel ist: "This motherboard is compatible with specific case models." Welche Gehäuse dies sind, sagt ASUS aber nicht.

Ob das TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 auch den Weg in den deutschen Handel finden wird, ist nicht bekannt.