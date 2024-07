Werbung

In Zeiten der modernen Spiele mit sehr großem Speicherbedarf im dreistelligen GB-Bereich können die schnellen PCIe-SSDs nicht genug an Speicherkapazität zur Verfügung stellen, um eine große Sammlung an Spielen beherbergen zu können. Ob nun für den Gaming-PC oder für die PlayStation 5, spielt dabei keine Rolle. Inzwischen zählen 2-TB-SSDs nahezu zum Mainstream und für den gehobenen Anspruch gibt es auch SSDs mit doppeltem Speicherplatz. Der nächste Schritt sind daher PCIe-SSDs mit 8-TB-Kapazität. Mit der WD_Black SN850X wird es ab dem 29. Juli eine weitere 8-TB-SSD zu kaufen geben.

Western Digital hat die SN850X bereits seit längerer Zeit mit den Kapazitäten 1 TB, 2 TB und 4 TB im Portfolio, im September 2022 hatten wir das 2-TB-Modell inklusive Kühlkörper im Test. Ab dem 29. Juli 2024 erweitert Western Digital die Auswahl zusätzlich um ein 8-TB-Modell, das eben deutlich mehr an Daten aufnehmen kann. Genau wie die kleineren Modelle, ist auch die 8-TB-Version bis PCIe 4.0 x4 angebunden und erreicht sequentielle Datenraten bis zu 7.300 MB/s lesend und 6.600 MB/s schreibend. An DDR4-Cache gibt es für das größte Modell demnach 8 GB und die TBW wird laut Western Digital mit 4,8 PB angegeben. Der Garantiezeitraum bleibt unverändert bei fünf Jahren.

Alle vier Kapazitätsstufen der WD_Black SN850X bietet Western Digital wahlweise mit oder ohne Kühlkörper an. Inklusive Kühler steigt der Preis natürlich an. Da die neue 8-TB-Version noch nicht bei geizhals.de gelistet wird, können wir lediglich den aufgerufenen Preis direkt von Western Digital angeben. Ohne Kühler beträgt der Preis stolze 953,99 Euro, mit Kühlkörper sind es sogar 1.016,99 Euro. Es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis die große SSD auch bei geizhals.de gelistet ist, womöglich sogar für einen etwas geringeren Anschaffungspreis. Wer sich für die 8-TB-Version interessiert, muss sich noch um eine Woche gedulden.

Herstellerangaben der Western Digital WD_Black SN850X Modell Western Digital WD_Black SN850X Controller WD Black G2 (SanDisk 20-82-200634-82, 8 Kanäle) Cache 1 TB: 1 GB DDR4 (Micron)

2 TB: 2 GB DDR4 (Micron)

4 TB: 4 GB DDR4 (Micron)

8 TB: 8 GB DDR4 (Micron) NAND Kioxia/WD BiCS5-TLC (112 Layer)

Verfügbare Kapazitäten 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB* Format M.2 2280 Interface PCIe 4.0 x4 (M-Key) sequentielle Lese/Schreibrate 1 TB: 7.300 MB/s lesend, 6.300 MB/s schreibend

2 TB, 4 TB und 8 TB: 7.300 MB/s lesend, 6.600 MB/s schreibend Features: offiziell geeignet für Playstation 5 Total Bytes Written (TBW) 1 TB: 600 TB

2 TB: 1,2 PB

4 TB: 2,4 PB

8 TB: 4,8 PB MTBF 1,75 Millionen Stunden Garantie Fünf Jahre Preis 1 TB (ohne Kühler): ab 91 Euro

1 TB (mit Kühler): ab 106 Euro

2 TB (ohne Kühler): ab 150 Euro

2 TB (mit Kühler): ab 362 Euro

4 TB (ohne Kühler): ab 290 Euro

4 TB (mit Kühler): 539,99 Euro

8 TB (ohne Kühler): 953,99 Euro

8 TB (mit Kühler): 1.016,99 Euro *: Ab dem 29. Juli 2024 erhältlich