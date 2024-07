Werbung

Der Speicher-Spezialist SK hynix ist spezialisiert auf DRAM, NAND-Flash-Speicher und CMOS-Bildsensoren. Nun hat der Konzern seine neue SSD vorgestellt. Die Massenproduktion der PCB01 soll noch in diesem Jahr beginnen.

Bei der PCB01 handelt es sich um eine PCIe-5.0-SSD mit acht Kanälen zur Anbindung des Speichers. Laut SK hynix ist die SSD speziell auf den Einsatz in der KI-Weiterentwicklung ausgerichtet. Somit soll sich die Platte an die wachsende Nachfrage nach PCs anpassen, die auf KI-Prozesse ausgelegt sind. Es ist das erste Produkt, bei dem Sk Hynix PCIe 5.0 mit acht Kanälen zum Einsatz bringt.

Aktuell führt SK hynix noch einen Validierungsprozess mit einem globalen PC-Kunden durch. Danach soll die Massenproduktion und anschließende Auslieferung der Produkte sowohl an Unternehmenskunden als auch an Privatkunden beginnen. PCB01 verfügt über sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 14 GB/s bzw. 12 GB/s.

Weiterhin soll die Energieeffizienz um mehr als 30 % im Vergleich zur vorherigen Generation verbessert worden sein. SK hynix hat für die Produktion der PCB01 auch das SLC-Caching übernommen. Durch die Single-Level-Cell, kurz SLC, in einigen Teilen der NAND-Zelle wird die Leistung beschleunigt. Um persönliche Daten zu schützen hat man Sicherheitslösung Root of Trust in die PCB01 eingebaut. Diese verhindert externe Cybersecurity-Angriffe sowie das Fälschen und Verfälschen von Informationen. Das Unternehmen plant die PCB01 in den Kapazitäten 512 GB, 1 TB und 2 TB auf den Markt zu bringen. Einen genauen Termin oder Angaben zu den Preisen gibt es noch nicht.