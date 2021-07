Neuer Lesertest: Testet die Kioxia Exceria mit 1 TB!

In Zusammenarbeit mit KIOXIA suchen wir ab sofort drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst zum Hardwaretester werden, eine brandneue Exceria-SSD ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf die Exceria NVMe-SSD natürlich behalten werden. Die Bewerbungsphase ist ab sofort eröffnet!

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von KIOXIA insgesamt drei Exemplare der Exceria NVMe SSD mit 1 TB Speicher. Dabei handelt es sich um die neuste SSD-Reihe von KIOXIA, dem Nachfolger von Toshiba Memory. Sie setzt auf den kompakten M.2-Formfaktor mit 22 x 80 mm, bietet NVMe-1.3c-Unterstützung und kommuniziert somit über vier PCI-Express-3.0-Lanes, womit sie sich nicht nur für klassische Desktop-PCs eignet, sondern auch in vielen Notebooks eingesetzt werden kann, sofern ein entsprechender Anschluss natürlich vorhanden ist. Verbaut sind hauseigene TLC-Chips mit 96 Layern, die von KIOXIA als BiCS 4 Flash bezeichnet und über einen TC58NC1202GST-Controller sowie einem separaten DRAM-Cache angesprochen werden.

So sollen sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 1.700, bzw. 1.200 bis 1.600 MB/s erzielt werden, wobei diese natürlich von der Speicherkapazität abhängig sind. Die KIOXIA Exceria ist nämlich in drei verschiedenen Kapazitäten von 250 GB, über 500 GB bis hin zu 1 TB erhältlich. Die Teilnehmer dieses Lesertests erhalten natürlich das Spitzenmodell mit üppigen 1 TB an Speicherplatz, das mit 1.700 und 1.600 MB/s die höchste Serienperformance bietet. Bei zufälligen Lese- und Schreibraten werden hingegen bis zu 400.000 IOPs erreicht, die TBW wird vom Hersteller mit 400 TB angegeben.

KIOXIA gewährt insgesamt fünf Jahre lang Garantie. Ebenfalls mit dabei ist das KIOXIA SSD Utility, ein Software-Tool, das viele Informationen über die NVMe-SSD auslesen kann – darunter allgemeine Informationen zur Hardware, aber auch Angaben über verbleibende Speicherzyklen, Temperatur und installierte Firmware.

KIOXIA Exceria Schnittstelle NVMe (PCIe Gen3 x4) Kapazität 250 GB, 500 GB, 1.000 GB Cache DRAM NAND BiCS4 Controller Toshiba TC58NC1202GST Max. sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit 1.700/1.600 MB/s Max. zufällige Lese-/Schreibgeschwindigkeit 350.000/400.000 IOPS Formfaktor M.2 2280 TBW 400 TB (1 TB) Garantie 5 Jahre

Im Preisvergleich ist die KIOXIA Exceria SSD mit 1.000 GB derzeit ab etwa 92 Euro und damit schon für unter 100 Euro erhältlich. Die Modelle mit 500 und 250 GB sind hingegen schon ab etwa 52 und 37 Euro zu haben. Drei Hardwareluxx-Leser dürfen nun die 1-TB-Version kostenlos testen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 8. August ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit KIOXIA!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 8. August 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 9. August 2021

Testzeitraum bis 12. September 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von KIOXIA sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum