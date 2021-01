MSI kündigt eigene PCI-Express-SSDs an

Kaum ein Hersteller hat sich in den letzten Jahren so breit aufgestellt wie MSI. War man noch vor wenigen Jahren überwiegend für seine Grafikkarten, Hauptplatinen und Notebooks bekannt, umfasst das Produktportfolio inzwischen auch zahlreiche andere Gaming-Komponenten. Dazu zählen Gehäuse, Eingabegeräte, Headsets und sogar Monitore. Im Rahmen der digitalen CES 2021 kündigte MSI am Mittwochabend nun auch den Einstieg ins SSD-Geschäft an.

Wie MSI gestern in seinem CES-Livestream nach der Vorstellung zahlreicher neuer Notebooks – wie dem GE76 Raider Dragon Edition Tiamat oder dem Stealth 15M – bekannt gab, werde man künftig auch eigene SSDs vertreiben und damit einen neuen Markteintritt wagen. Konkrete Produktnamen hatte man allerdings noch nicht vorzuweisen und sprach lediglich davon, schon bald entsprechende Ankündigungen machen zu wollen.

Nur so viel: Zum Markteintritt soll es zunächst zwei verschiedene Modelle geben, die jeweils auf das M.2-Steckkartenformat setzen und mit einem massiven Passiv-Kühler ausgestattet sein werden. Sie sollen bis zu 4 TB Speicherplatz bieten, ein PCB mit zehn Layern aufweisen und per PCI-Express 4.0 sowie vier Lanes kommunizieren, was natürlich besonders hohe sequentielle Lese- und Schreibraten erlaubt. MSI gab diese mit mindestens 7.000, bzw. 6.900 MB/s an.

Zum Einsatz kommen sollen TLC-Chips, die man natürlich zukaufen wird. Über den verwendeten Controller verlor man allerdings kein einziges Wort. Obendrein wird es eine Reihe von Sicherheits-Features geben. "Die SSDs werden lange halten", versprach MSI-Produktmanager Bryant Lin während seiner Präsentation vollmundig. Die MTBF und damit die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen gibt man mit stolzen 1,6 Millionen Stunden an, was die Aussage unterstreichen soll.

Nähere Details blieb MSI am Abend schuldig, will jedoch schon bald konkrete Details sowie natürlich erste Produkte präsentieren. In Kürze soll es daher weitere Ankündigungen geben.