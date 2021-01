MSI Stealth 15M: schlanker 15-Zöller mit RTX 3060

Mit dem MSI Stealth 15M möchte das taiwanische Unternehmen ein neues, besonders kompaktes Gaming-Gerät an den Start schicken. Dank eines 15,6 Zoll großen Panels besitzt das Gehäuse zwar Abmessungen von 358 x 124 mm, mit 16,15 mm fällt das Case aber angenehm dünn aus und ist mit 1,78 kg auch nicht allzu schwer - MSI selbst spricht vom dünnsten und leichtesten Gerät seiner Klasse.

In dem flachen Aluminium-Gehäuse stecken ein Intel Core i7-11375H Special Edition, der 4 Kerne bietet, die bis zu 5 GHz erreichen sollen. Kombiniert wird die CPU mit einer GeForce RTX 3060. So soll auch für aktuelle Gaming-Kracher genügend Performance geboten werden. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 16 GB, die M.2-SSD kommt mit üppigen 1 TB daher. Für lange Laufzeiten soll der 52 Wh starke Akku sorgen, der fest in das Gehäuse integriert wurde. MSI spricht davon, dass man so "bequem über den Tag" kommen soll.

Das 15,6 Zoll große Display löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und arbeitet maximal 144 Hz schnell. Das Panel basiert auf der IPS-Technik, es gibt aber leider keine weiteren Informationen zur Farbraum-Abdeckung oder der maximalen Helligkeit.

Damit die Hardware nicht unnötig eingebremst wird, nutzt MSI auch bei diesem Gerät die Cooler-Boost-5-Kühlung, die auf zwei Lüfter und sechs Heatpipes setzt. Dank der 0,1 mm Whirlwind-Lüfterblätter soll der Luftstrom weiter optimiert werden.

Trotz des kompakten Gehäuses bietet das MSI Stealth 15M eine ordentliche Anschlussausstattung. Es werden insgesamt vier USB-Schnittstellen geboten, darunter befindet sich auch ein Thunderbolt-4-Port. Über letzteren können mittels der Matrix-Display-Technik gleich zwei externe Monitore angesprochen werden. Eine RJ45-Schnittstelle hat es nicht mehr auf das Case geschafft, dafür liegt aber zumindest ein Adapter dem Stealth 15M bei. Lobenswert ist dafür, dass MSI einen Kartenleser integriert, auch wenn dieser nur auf das microSD-Format setzt. MSI setzt auf ein RGB-Beleuchtetes Keyboard, verzichtet aber auf einen numerischen Zahlenblock. Das Touchpad misst 105 x 65 mm.

Auch bei dieser Neuvorstellung gilt, dass es weder Informationen zur Verfügbarkeit, noch zum Preis gibt.