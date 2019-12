Diese drei Leser dürfen die Kingston KC2000-NVMe-SSD testen

In Zusammenarbeit mit Kingston riefen wir vor wenigen Wochen unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neuesten Lesertest zu bewerben und sich einmal die Kingston KC2000 näher anzusehen. Zur Verfügung gestellt wurden drei SSDs mit jeweils 1 TB an Speicherkapazität. Wir haben uns heute endlich an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Die Kingston KC2000 ist eine schnelle M.2-SSD mit PCI-Express-Anbindung, die speziell für Desktop-, Workstation- und HPC-Systeme entwickelt wurde. Dank der schnellen PCI-Express-3.0-Anbindung und dem NVMe-Protokoll erreicht sie hohe Lese- und Schreibraten von bis zu 3.200 bzw. 2.200 MB/s, bei zufälligen 4K-Zugriffen werden laut Hersteller hingegen bis zu 270.000 IOPS erreicht. Die KC2000 steht in verschiedenen Kapazitäten von 250 GB bis 2 TB zur Verfügung und erfüllt damit alle relevanten Anforderungen. Selbst für Spieler kann sie den einen oder anderen neuen Grafikkracher problemlos unterbringen.

Mit an Bord ist außerdem eine integrierte Hardwareverschlüsselung auf Basis von AES mit einem 256 Bit großen Schlüssel. Dritthersteller von Sicherheitssoftware (unter anderem Symantec, McAfee und WinMagic) können per TCG Opal 2.0 Management eine Absicherung der Daten vornehmen. Die Kingston KC2000 bietet weiterhin die Unterstützung von Microsofts eDrive, was wiederum eine sichere Schnittstelle für die Nutzung von BitLocker darstellt. Hier ist sie vielen anderen SSDs überlegen, die nur auf Geschwindigkeit setzen, diese Sicherheitsfeatures jedoch nicht bereitstellen können.

Kingston gibt für seine KC2000-SSDs eine Mean Time Between Failures (MTBF) von mindestens 2.000.000 Stunden an. Die Total Bytes Written (TBW) unterscheiden sich abhängig der Kapazität und erreichen je nach Modell bis zu 1.200 TBW. Die kleinste Variante der Kingston KC2000 kostet mit einer Kapazität von 250 GB derzeit etwa 55 Euro, während für das Topmodell mit 2 TB Speicher rund 340 Euro auf den virtuellen Ladenthresen gelegt werden müssen. Die 1-TB-Variante für die drei Lesertester ist hingegen ab etwa 165 Euro zu haben.

Technische Daten der KC2000-Serie Spiel Kingston KC2000 Controller SMI 2262EN NAND 96-Layer 3D TLC Kapazitäten 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB sequentielle Lese/Schreibrate 250 GB: 3.000 / 1.100 MB/s

500 GB: 3.000 / 2.000 MB/s

1 TB: 3.200 / 2.200 MB/s

2 TB: 3.200 / 2.200 MB/s Random 4K Lesen/Schreiben 250 GB: 350.000 / 200.000 IOPS

500 GB: 350.000 / 250.000 IOPS

1 TB: 350.000 / 275.000 IOPS

2 TB: 250.000 / 250.000 IOPS Total Bytes Written (TBW) 250 GB: 150 TBW

500 GB: 300 TBW

1 TB: 600 TBW

2 TB: 1.200 TBW Leistungsaufnahme 0,003 W Idle

0,2 W durchschnittlich

2,1 W Maximum für das Lesen von Daten

7 W Maximum für das Schreiben von Daten MTBF 2.000.000 h Abmessungen 80mm x 22mm x 3.5mm

M.2 2280 Gewicht 250 GB: 8 g

500 GB: 10 g

1 TB: 10 g

2 TB: 11 g Arbeitstemperatur 0 bis 70 °C Preis 250 GB (SKC2000M8/250G): ab 55 Euro

500 GB (SKC2000M8/500G): ab 100 Euro

1 TB (SKC2000M8/1000G): ab 165 Euro

2 TB (SKC2000M8/2000G): ab 340 Euro

Das sind die Teilnehmer

Am vierten Adventswochenende küren wir endlich die Teilnehmer für unseren Lesertest in Zusammenarbeit mit Kingston. Für freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer, "crackman81", "FirstAid" und "TheNameless" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testmuster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Testberichte eigenständig für die Community im SSD-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir freuen uns auf ausführliche Testberichte und wünschen viel Spaß beim Testen!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 1. Dezember 2019

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 2. Dezember 2019

Testzeitraum bis 30. Januar 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Kingston sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum