Werbung

Im Zuge der Bekanntgabe seiner neusten Finanzergebnisse für das dritte Fiskalquartal 2025/2026, das am 31. Dezember 2025 endete, hat Nintendo die Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2 aktualisiert. Demnach konnte die Hybrid-Konsole seit ihrem Launch vor etwa acht Monaten bereits 17,37 Millionen Mal verkauft werden – ein beachtliches Tempo, das zeigt, wie erfolgreich der Launch im Juni 2025 war.

Allein im Weihnachtsquartal lieferten die Japaner weltweit 7,01 Millionen Exemplare aus, während der Vorgänger im gleichen Zeitraum auf immerhin noch 1,36 Millionen verkaufte Konsolen kam. Damit kommt die Nintendo Switch insgesamt auf 155,37 Millionen verkaufte Geräte und verdrängt damit den Nintendo DS mit 154,02 Millionen verkauften Einheiten von ihrem Thron als erfolgreichste Konsole des Herstellers. Die Nintendo Switch ist die meistverkaufte Konsole der Japaner. Im herstellerübergreifenden Ranking nimmt die Nintendo Switch nach der Sony PlayStation 2 mit mehr als 160 Millionen Verkäufen Rang 2 ein. Ob die Nintendo Switch auch diese Hürde noch knacken wird, bleibt abzuwarten. Nintendo hat die Konsole noch nicht offiziell aus dem Verkauf genommen und versorgt sie noch immer mit neuen Updates und Inhalten.

Die Softwarezahlen entwickeln sich ebenso beeindruckend. Insgesamt wurden für die Nintendo Switch 2 bereits 37,93 Millionen Spiele verkauft, wobei die First-Party-Titel das Wachstum anführen. Mario Kart World hat sich zum klaren Bestseller entwickelt und erreichte 14,03 Millionen verkaufte Kopien, während Donkey Kong Bananza mit 4,25 Millionen und Pokémon Legends: Z-A mit 3,89 Millionen Einheiten ebenfalls starke Zahlen aufweisen. Kirby Air Riders kam seit seinem Launch im November auf 1,76 Millionen Verkäufe.

Im Vergleich dazu zeigt sich die ursprüngliche Nintendo Switch in ihrer letzten Phase mit moderaterem Tempo. Die Software für die ältere Plattform erreichte kumulativ 108,93 Millionen Einheiten in diesem Quartal. Besonders bemerkenswert ist, dass auch ältere Switch-Titel wie Mario Kart 8 Deluxe, das mittlerweile 70,59 Millionen Exemplare erreichte, und Super Mario Party Jamboree mit 9,41 Millionen Exemplaren weiterhin Verkaufsimpulse durch die Abwärtskompatibilität der Switch 2 erhalten.

Die finanzielle Performance Nintendos in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs (April bis Dezember 2025) ist geprägt von den hohen Verkaufszahlen der neuen Hardware. Der Nettoumsatz belief sich auf 1,9 Billionen Yen, was einem Anstieg von satten 99,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis lag bei 300,4 Milliarden Yen – ein Plus von 21,3 %, während das ordentliche Ergebnis inklusive Währungsgewinne und Anteile an Equity-Gesellschaften 455,8 Milliarden Yen erreichte. Der Gewinn je Aktie stieg deutlich auf 308,23 Yen gegenüber 203,73 Yen im Vorjahr. Besonders beeindruckend ist der Nettogewinn, der sich auf 358,9 Milliarden Yen belief – ein Plus von 51,3 % – und damit das enorme Wachstum der Switch-2-Ära unterstreicht.

Für das gesamte Geschäftsjahr bis 31. März 2026 hält Nintendo an seiner Prognose fest: Der Nettoumsatz wird auf 2,250 Billionen Yen geschätzt, das Betriebsergebnis auf 370 Milliarden Yen und der Nettogewinn auf 460 Milliarden Yen. Die Switch 2 soll bis Ende März mit 19 Millionen ausgelieferten Einheiten den Jahresprognosen entsprechen. Mit anstehenden Titeln wie Mario Tennis Fever im Februar und Pokémon Pokopia im März soll die Dynamik durch 2026 hinweg aufrechterhalten werden. Die nächsten Quartalsergebnisse werden Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen seine aggressiven Prognosen einhalten wird können.