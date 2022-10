Werbung

Streamingdienste für Videospiele haben derzeit noch nicht den großen Durchbruch geschafft. Mit dem baldigen Ende von Googles Stadia scheint sich dies in Zukunft auch nicht zu ändern. Allerdings drängen immer mehr Unternehmen in den Markt und versuchen mit den eigenen Produkten Gamer von einem kostenpflichtigen Abo zu überzeugen. Unter anderem veröffentlicht Logitech in Zusammenarbeit mit Tencent noch in diesem Jahr ein Cloud-Gaming-Handheld. Ob dies jedoch für einen großen Zulauf und eine größere Nachfrage bei den Gamern sorgen wird, bleibt abzuwarten.

Die etablierten Player wie Sony oder Microsoft üben sich beim Thema Cloud-Gaming noch in Zurückhaltung. Konkrete Produktankündigungen gibt es hier noch nicht. Allerdings scheint zumindest Microsoft bereits an einem Prototypen zu arbeiten. In der Vergangenheit tauchte das Projekt "Keystone" immer mal wieder in den Medien auf.

Jetzt hat jedoch der Xbox-Chef Phil Spencer ein Bild auf Twitter veröffentlicht, bei dem sich erstmals der Prototyp der Microsoft-Streaming-Konsole zeigt. Bislang waren Experten davon ausgegangen, dass Microsoft bei Keystone auf einen Streaming-Stick setzt. Dies würde auch den gewählten Namen des Projektes erklären. Zudem ist es keine Seltenheit, dass ein Prototyp wesentlich größer ist als das finale Produkt. Keystone muss somit nicht zwingend als Minikonsole gelauncht werden.

Des Weiteren ist Spencer im Besitz des erwähnten Handhelds von Logitech. Ob der Leiter der Unterhaltungsprodukte von Microsoft Pläne für ein kommendes Cloud-Handheld hat, ist nicht bekannt.

Aktuell dominiert Nintendo mit seiner Switch den Markt. Mit der Veröffentlichung von neuen Handhelds, die mithilfe von Emulatoren auch Switch-Spiele unterstützen, könnte Nintendo jedoch vor massive Probleme gestellt werden. Bereits gestern machte ein mittlerweile gelöschter Werbespot von Valves Steam Deck die Runde, bei dem der Hersteller explizit auf die Kompatibilität mit der Switch hinweist.