Emulatoren sind im Gaming-Bereich sicherlich in erster Linie Retro-Zockern ein Begriff. Mit der genannten Software ist es unter anderem möglich, NES- oder SNES-Spiele auf dem heimischen PC zu spielen. Illegal ist dies nicht, solange sich die Original Cartridge im eigenen Besitz befindet. Schaut man sich jedoch auf Alibaba und Co. um, bieten dort zahlreiche Händler diverse Handhelds mit Unmengen an Spielen an. Legal ist das natürlich nicht. Auch bei Videospielen greift das Urheberrecht und ohne eine entsprechende Lizenz dürfen solche Produkte erst gar nicht vertrieben werden. Anders sieht es hingegen aus, wenn lediglich die Hardware inklusive Emulator ohne geschützte Software verkauft wird.

Jetzt könnte Valve allerdings in die Offensive gehen und für ordentlich Wirbel auf dem Emulator-Markt sorgen. In einem mittlerweile wieder gelöschten Werbespot wirbt das Unternehmen aktiv damit, dass Gamer dank eines Emulators in der Lage sind, auch Nintendo-Switch-Titel auf dem Steam Deck zu spielen.

Das dürfte der japanischen Spieleschmiede überhaupt nicht gefallen. Nintendo ist dafür bekannt, auch bei alten Games aktiv gegen kostenlose Download-Angebote vorzugehen. In der Vergangenheit kam es nicht nur bei der Verbreitung von illegalen Downloads zu Abmahnungen. Auch Spiele, die von Fans in ihrer Freizeit entwickelt wurden und die ikonischen Nintendo-Charaktere beinhalten, waren dem japanischen Unternehmen ein Dorn im Auge.

Ob die Japaner jetzt den Emulatoren-Anbietern beziehungsweise Valve den Kampf ansagen werden, bleibt abzuwarten. Eine konkrete Rechtsprechung gibt es hier bislang noch nicht. Die Verantwortlichen bewegen sich in einer Grauzone. Da in der Vergangenheit in erster Linie alte, nicht mehr im Handel erhältliche Spiele mit Emulatoren betrieben wurden, dürfte das für Nintendo kein Grund zur Sorge sein. Lassen sich jetzt jedoch neue Switch-Spiele auf dem Steam Deck nutzen, benötigen Gamer keine Nintendo-Konsole mehr, was sich wiederum negativ auf die Verkaufszahlen der Switch auswirkt.