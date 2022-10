Gaming-Streaming bei Google am Ende

Gaming-Streaming bei Google am Ende

Werbung

Anfang August berichtete Hardwareluxx bereits über ein mögliches Ende von Googles Streaming-Konsole Stadia. Jetzt ist es offiziell und der Suchmaschinenriese stellt seinen Dienst Anfang des kommenden Jahres komplett ein. In einem Blog-Eintrag nannte das Unternehmen als Grund für die Entscheidung die ausbleibende Nachfrage des Produktes. Google wird allen Käufern ihre Kosten für die Hardware sowie von Spielen und Zusatzinhalten, die im Stadia-Store erworben wurden, erstatten.

Stadia wird noch bis zum 18. Januar 2023 zur Verfügung stehen und anschließend ersatzlos gestrichen. Google geht davon aus, bis Mitte Januar 2023 einen Großteil der Rückzahlungen abgeschlossen zu haben.

Allerdings scheint Google mit der zugrundeliegenden Technologie von Stadia weitere Pläne zu verfolgen. Laut eigenen Angaben hat sich die Plattform im großen Maßstab bewährt und geht über das Spielen hinaus. Google sieht hier Möglichkeiten, die genannte Technologie unter anderem auch für YouTube, Google Play und Augmented Reality (AR) zu verwenden. Details nannte Google an dieser Stelle nicht. Zusätzlich möchte der Suchmaschinenriese die Technologieplattform auch seinen Partnerunternehmen zur Verfügung stellen.

Das Thema Gaming ist damit bei Google keinesfalls gestorben. Es sollen weiterhin neue Tools, Technologien und Plattformen entwickelt werden. Zahlreiche Mitglieder des Stadia-Teams werden ihre Arbeit in anderen Bereichen des Unternehmens fortsetzen. Wie viele Mitarbeiter jedoch ihre Koffer endgültig packen müssen, ist nicht bekannt. Ob Google mit den freien Kapazitäten in Zukunft ebenfalls in den Handheld-Markt einsteigen wird, bleibt abzuwarten.

Googles Stadia ist seit dem 19. November 2019 auf dem Markt. Insgesamt gibt es mit dem Base- und Pro-Tarif zwei Abomodelle. Die Entwicklung von exklusiven Stadia-Spielen wurde bereits im Februar 2021 eingestellt.