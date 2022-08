Logitech & Tencent: Cloud-Gaming-Handheld noch in diesem Jahr

Seit der Corona-Pandemie herrscht Goldgräberstimmung in der Spielebranche. Aufgrund der zahlreichen Lock- und Shutdowns griffen immer mehr Menschen zu Games, um sich die Zeit zu vertreiben. Neben den Spielen selbst ist auch die Hardware sehr begehrt. Lange Lieferzeiten waren zuletzt an der Tagesordnung. Somit gibt es derzeit zahlreiche Spieler, die zwar eine Konsole oder Ähnliches kaufen möchten, dies aber nicht können. Das chinesische Unternehmen Tencent möchte nun in Zusammenarbeit mit Logitech ein eigenes Handheld auf den Markt bringen.

Wie Logitech in einem Blogeintrag bekannt gab, soll das Cloud-Gaming-Handheld noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Einen genauen Termin nannten die Unternehmen bislang noch nicht. Die neue Konsole wird diverse Cloud-Gaming-Dienste unterstützen. Logitech erwähnt hier explizit eine Kooperation mit Xbox Cloud Gaming und NVIDIA GeForce NOW.

"Die führende Position von Logitech G im Bereich PC- und Konsolenspiele macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Umsetzung unserer Vision, Spielern auf der ganzen Welt ein besseres Spielerlebnis zu bieten", so Daniel Wu, General Manager des Tencent Games Smart Solution Innovation Lab.

Somit setzen Logitech und Tencent ganz klar auf Cloud-Gaming und sehen hier zukünftig einen großen Markt. Aber auch für Microsoft und NVIDIA könnte sich das kommende Handheld lohnen. Letztendlich wird sich bei den Verkaufszahlen zeigen, ob das Konzept aufgehen wird oder nicht. Ein großer Faktor ist hier sicherlich auch der Preis. Eine Nintendo Switch OLED liegt aktuell bei rund 340 Euro. Valve verlangt für das Steam Deck mit der niedrigsten Ausstattung 419 Euro. Für das Logitech-Tencent-Handheld dürften neben der Hardware auch noch die monatlichen Abokosten auf die Gamer zukommen. Details zum geplanten Geschäftsmodell gibt es bislang jedoch nicht.