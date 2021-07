Nintendo Switch OLED: Viele Hands-On-Berichte positiv gestimmt

Am 8. Oktober erscheint die Nintendo Switch OLED in Deutschland – Vorbesteller können bereits jetzt für etwa 360 Euro zuschlagen. Überwiegend große Technikblogs aus den USA konnten die neue Spielekonsole der Japaner schon jetzt näher testen und zeigen sich in ihren Hands-On-Berichten durchaus positiv gestimmt.

Demnach kann vor allem das eigentliche Highlight überzeugen: Der neue OLED-Bildschirm. Dieser hat nun deutlich schmalere Bildschirmränder und konnte so in Sachen Diagonale auf 7,0 Zoll vergrößert werden. Damit kommt die neue Nintendo Switch nur noch auf eine Pixeldichte von 209 ppi bei einer gleich gebliebenen nativen Auflösung von 1.280 x 720 Bildpunkten. Das soll sich jedoch nicht negativ auf den Schärfegrad in Spielen auswirken, dafür können die höhere Helligkeit, die größeren Blickwinkel und das bessere Kontrastverhältnis sich vom Vorgänger absetzen und das mobile Spielevergnügen so noch einmal deutlich verbessern.

Ebenfalls positiv aufgefallen ist den Testern von The Verge und IGN der neue Standfuß. Dadurch, dass er sich nun über die gesamte Rückseite der Konsole erstreckt und sich obendrein in mehreren Stufen regulieren lässt, fällt dieser im Praxisalltag deutlich komfortabler aus. Er ist erheblich stabiler als noch beim alten Modell. Die verbesserten Stereo-Lautsprecher sind zwar etwas lauter und klarer, insgesamt jedoch nur ein kleines Upgrade. Auch Bluetooth-Kopfhörer werden weiterhin nicht unterstützt. Die zusätzliche Ethernet-Buchse im neuen Dock der Konsole bringt etwas mehr Komfort, der Großteil der Nutzer dürfte jedoch weiterhin auf eine WLAN-Verbindung setzen.

Insgesamt zeigen sich die Tester in ihren ersten Hands-On-Berichten durchaus positiv. Die rund 30 Euro mehr gegenüber dem bisherigen Modell sind es für Neueinsteiger wert. Für bestehende Switch-Besitzer ist der Wechsel nicht zwingend erforderlich. Mehr Aufmerksamkeit dürfte jedoch eine Switch Pro mit verbesserter Hardware und DLSS-Technik erhalten, die vermutlich im nächsten Jahr folgen wird.

