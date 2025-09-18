Werbung

Intel und NVIDIA haben einerseits eine Kooperation angekündigt und auf der anderen Seite investiert NVIDIA in den in einigen Bereichen als Konkurrent aufgestellten ehemaligen blauen Chipriesen. Dazu kauft der grüne KI-Riese Intel-Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar. Es dürfte sich dabei auch um eine strategische Investition handeln, die NVIDIA in die Situation versetzt, eine gewisse Kontrolle über die Host-Hardware in Form der Xeon-Prozessoren zu bekommen.

In der Kooperation beider Unternehmen wird Intel Custom-Xeon-Prozessoren entwickeln und fertigen, die mit NVLink ausgestattet sind. Der Interconnect von NVIDIA spielt in den Rackscale-Lösungen des Unternehmens eine zunehmend wichtige Rolle – und verbindet aktuell 72 GPUs direkt miteinander. In den kommenden Jahren soll diese Anzahl in die hunderte gesteigert werden.

The companies will focus on seamlessly connecting NVIDIA and Intel architectures using NVIDIA NVLink — integrating the strengths of NVIDIA’s AI and accelerated computing with Intel’s leading CPU technologies and x86 ecosystem to deliver cutting-edge solutions for customers. For data centers, Intel will build NVIDIA-custom x86 CPUs that NVIDIA will integrate into its AI infrastructure platforms and offer to the market. For personal computing, Intel will build and offer to the market x86 system-on-chips (SOCs) that integrate NVIDIA RTX GPU chiplets. These new x86 RTX SOCs will power a wide range of PCs that demand integration of world-class CPUs and GPUs. - so NVIDIA in seiner Pressemitteilung

Aber nicht nur im Serverbereich soll es eine Zusammenarbeit geben. Intel wird x86-Prozessoren entwickeln, welche RTX-GPU-Chiplets verwenden sollen. Diese "x86 RTX SOCs" sollen eine breite Leistungsspanne an PC-Systemen abdecken. Inwiefern sich diese abseits von den CPU-Kernen vom Gemeinschaftsprojekt N1/N1X mit MediaTek unterscheidet und welche Zielmärkte die Unternehmen damit abdecken wollen, ist nicht bekannt.

AI is powering a new industrial revolution and reinventing every layer of the computing stack — from silicon to systems to software. At the heart of this reinvention is NVIDIA’s CUDA architecture. This historic collaboration tightly couples NVIDIA’s AI and accelerated computing stack with Intel’s CPUs and the vast x86 ecosystem — a fusion of two world-class platforms. Together, we will expand our ecosystems and lay the foundation for the next era of computing. - Jensen Huang, NVIDIA CEO

Intel’s x86 architecture has been foundational to modern computing for decades — and we are innovating across our portfolio to enable the workloads of the future. Intel’s leading data center and client computing platforms, combined with our process technology, manufacturing and advanced packaging capabilities, will complement NVIDIA’s AI and accelerated computing leadership to enable new breakthroughs for the industry. We appreciate the confidence Jensen and the NVIDIA team have placed in us with their investment and look forward to the work ahead as we innovate for customers and grow our business. - Lip-Bu Tan, Intel CEO

Produkt-Kooperation, aber keine für Intel Foundry

NVIDIA wird also mit Intel zusammenarbeiten und in das Unternehmen investieren. Allerdings wird NVIDIA wohl keinerlei Chips bei Intel fertigen lassen. Dies geht zumindest aus der Ankündigung nicht hervor.

Dies ist ohne Zweifel ein großer Schritt für Intel und zugleich ein guter für NVIDIA. Wenn die Umsetzung gelingt, eröffnet es Windows-AI-PCs einen weiteren Skalierungspfad und gibt Rechenzentrums­kunden (und NVIDIA selbst) eine x86-Option innerhalb von KI-Plattformen, ohne die bestehende Roadmaps zu sprengen. Die Auswirkungen auf AMD und ARM sind aktuell schwer abzuschätzen.