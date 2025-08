Werbung

Dass die Nintendo Switch 2 einen überaus erfolgreichen Marktstart hinlegen könnte, das hatte sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet. Nun hat Nintendo im Rahmen der Bekanntgabe seiner neusten Quartalszahlen weitere interessante Statistiken veröffentlicht.

Demnach legte das im Juni erschienene Nachfolgemodell der beliebten Hybrid-Konsole den schnellsten Konsolen-Launch aller Zeiten hin. Bereits in den ersten vier Tagen nach Release wurden weltweit 3,5 Millionen Einheiten verkauft – mehr als bei allen früheren Hardware-Starts von Nintendo. Bis zum Quartalsende am 30. Juni wurden insgesamt 5,82 Millionen Geräte abgesetzt. Bis Ende Juli sollen die Verkäufe weiter auf etwa sechs Millionen gestiegen sein. Bis Ende des Geschäftsjahres im März 2026 will Nintendo mehr als 15 Millionen Einheiten verkauft haben.

Damit schlägt die Nintendo Switch 2 nicht nur die erste Switch, sondern setzt auch international neue Bestmarken: In den USA war sie mit 1,6 Millionen verkauften Exemplare im Juni das meistverkaufte Konsolensystem der Geschichte für einen Launch-Monat. Die Verkaufszahlen des Vorgängers sind dagegen rückläufig, können sich mit zuletzt 980.000 Einheiten aber noch immer sehen lassen. Insgesamt verkaufte sich die erste Switch über 153 Millionen Mal. Das meistverkaufte Spiel für die Nintendo Switch 2 war im Startquartal natürlich Mario Kart World, das 5,63 Millionen Mal ausgeliefert wurde – viele davon im Bundle mit der Konsole.

Der Vorgänger zählt mit 68,86 Millionen verkauften Kopien zum erfolgreichsten Switch-Titel überhaupt, gefolgt von Animal Crossing: New Horizon und Super Smash Bros. Ultimate mit 48,19 und 36,55 Millionen verkauften Exemplaren. The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt mit 33,04 Millionen Verkäufen auf dem vierten Platz, dessen Nachfolger brachte es mit rund 21,93 Millionen Kopien nur auf Rang 8 der Liste. Ebenfalls sehr erfolgreich waren Super Mario Odyssey, zwei Pokémon-Spiele und Super Mario Party.

Das verhalf Nintendo zu einem rasanten Umsatz- und Gewinnanstieg. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das bis Juni 2025 lief, hat Nintendo seinen Umsatz mehr als verdoppelt. Die Erlöse stiegen um satte 132 % auf 572,3 Milliarden Yen (ca. 3,32 Milliarden Euro). Der operative Gewinn erhöhte sich um 4 % auf 56,9 Milliarden Yen (etwa 331 Millionen Euro). Auch der Nettogewinn legte kräftig um 18,6 % auf umgerechnet rund 560 Millionen Euro zu. Die Märkte zeigten sich beeindruckt: Seit Jahresbeginn ist der Börsenkurs von Nintendo um über 40 % gestiegen.

Analysten betonen jedoch, dass der nachhaltige Erfolg davon anhänge, ob Nintendo die Nachfrage mit attraktiver Software und genügend Nachschub bedienen kann. Erst gestern hatte man eine Reihe neuer Spiele dafür angekündigt.