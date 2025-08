Werbung

Die Nintendo Switch 2 ist nun schon einige Wochen auf dem Markt. Nachdem Mario Kart World und Donkey Kong Bananza direkt von Nintendo veröffentlicht wurden, hat der Konzern gestern einen Nintendo Direct Partner Showcase veranstaltet. Hier standen die kommenden Spiele von anderen Studios im Fokus. Mehr als 25 Titel wurden im Laufe des Abends präsentiert. Das VOD steht auf Youtube bereit.

Eröffnet wurde die Show mit der Vorstellung von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Das Spiel wurde für 2026 angekündigt und soll neben der Switch auch auf PC, Xbox und PlayStation erscheinen. Darin geht es um das Schicksal zweier Nationen, die sich mehr und mehr in Kristall verwandeln. Mit Just Dance 2026 Edition kommt am 14. Oktober 2025 eine neue Version des Tanzspiels mit 40 Tracks zum Start auf die Konsole.

Ganze 180 spielbare Charaktere verspricht das Kampfspiel Dragon Ball: Sparking! ZERO. Es erscheint einen Monat später, am 14. November 2025. Direkt spielbar ist die neue Demo zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Hier wartet ein Actio-Adventure rund um Magie im HD-2D-Look. Das lange erwartete Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung hat auch einen neuen Trailer erhalten. Viele Fans hatten auf einen Release-Termin gehofft, dieser bleibt aber immer noch aus. Stattdessen wurde das Spiel lediglich für diesen Winter bestätigt.

Eine neue Version von Plants vs. Zombies erscheint noch im Oktober. Darin enthalten sind einige neue Spielmodi wie ein lokaler Couch-Koop. Auch EA Sports FC 26 soll zum Launch im September auf der Switch 2 veröffentlicht werden. Sogar Horror-Fans haben neue Kost erhalten. Cronos: The New Dawn ist für ein Release am 5. September 2025 angekündigt. Das SciFi-Survival-Spiel bringt Spieler in eine zerstörte Welt volle Monster. Abwechselnd dazu erleben sie aber auch den Untergang der Zivilisation und ihren Kampf gegen das Schicksal in der Vergangenheit.