Werbung

Trotz konjunktureller Unsicherheiten haben die drei Tech-Giganten Amazon, Apple und Microsoft solide Zahlen für das zweite Quartal 2025 präsentiert und dabei oftmals sogar die Markterwartungen übertroffen. Sie alle profitierten vom anhaltenden Boom rund um die Cloud und künstliche Intelligenz.

Nach US-Börsenschluss am Donnerstagabend hat Amazon seine neuesten Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 13 % auf 167,7 Milliarden US-Dollar und bescherte dem Konzern unter dem Strich einen Gewinn von 18,2 Milliarden US-Dollar. Auch das ist ein satter Anstieg um mehr als ein Drittel. Pro Aktie entspricht das einem Gewinn von 1,68 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld einen durchschnittlichen Gewinnanstieg von 1,33 US-Dollar je Anteilsschein prognostiziert. Vor allem das Cloud-Geschäft war eines der wichtigsten Zugpferde. Die Sparte erzielte einen Umsatz von allein 30,9 Milliarden US-Dollar und machte mit 10,2 Milliarden US-Dollar mehr als die Hälfte des operativen Gesamtergebnisses aus. Trotz der starken Zahlen fiel die Amazon-Aktion nachbörslich um rund 3 %.

Gleichzeitig konnte Apple mit dem größten Umsatzsprung seit Dezember 2021 glänzen. Der iPhone-Konzern erzielte im zweiten Quartal 2025 Erlöse in Höhe von 94,04 Milliarden US-Dollar und konnte damit im Jahresvergleich ein Plus von rund 10 % einstreichen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,57 US-Dollar, bzw. bei 23,34 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Servicegeschäft rund um die iCloud-Dienste und den App-Store, das einen Rekordumsatz von 27,4 Milliarden US-Dollar einspielte. Die iPhone-Verkäufe kamen auf 44,58 Milliarden US-Dollar, während man mit seinen Mac- und iPad-Geräten 8,05 und 6,58 Milliarden US-Dollar erzielt. Lediglich bei Letzteren musste Apple Umsatzeinbußen hinnehmen. Die neue iPhone-Generation kommt bei den Kunden offenbar besser an als der Vorgänger, vor allem das iPhone 16e soll laut Apple-CEO Tim Cook maßgeblich dazu beigetragen haben. Aktionäre honorierten die Zahlen im nachbörslichen Handel immerhin mit einem Plus von 2 %.

Microsoft legte seinen neuesten Geschäftsbericht für das vierte Finanzquartal 2025 bereits am Mittwoch vor und sorgte damit an der Börse für ein wahres Kursfeuerwerk. Der Konzern konnte mit einem Umsatzsprung von 18 % auf 76,4 Milliarden US-Dollar die Anleger überzeugen. Der Quartalsgewinn stieg um 24 % auf 27,2 Milliarden US-Dollar, das Ergebnis je Aktie lag mit 3,65 US-Dollar deutlich über den Schätzungen. Wachstumstreiber war auch hier das Cloud-Geschäft, das Umsätze in Höhe von 46,7 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg um 27 % verbuchte. Zum wiederholten Mal brachte das starke KI- und Cloud-Geschäft Microsoft über die Erwartungen.