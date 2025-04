Werbung

Um das iPhone 16e gab es im Vorfeld viele Gerüchte. Wir hatten eigentlich erwartet, einen Bericht über ein iPhone SE der vierten Generation zu schreiben. Apple hat sich jedoch für eine ähnliche Namensgebung wie bei den diesjährigen Modellen entschieden. Was das neue "Einsteiger"-iPhone so alles kann, klären wir in unserem Test.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

Die Basis des neuen Geräts ist ähnlich wie die der anderen 16er-Modelle. Auch hier setzt Apple den A18-SOC ein. Das ist ein moderner Chip, der im High-End-Segment des Smartphone-Marktes gut mithalten kann. Der Startpreis des Geräts liegt bei knapp 700 Euro. Für diesen Betrag erhalten Käufer die Variante mit 128 GB an Speicherplatz. Das ist wenig, sehr wenig. Wir würden dringend empfehlen, diese Variante zu ignorieren und sich stattdessen für die Version mit 256 GB zu entscheiden, die rund 100 Euro teurer ist. Schließlich gibt es, wie bei den Handys dieser Marke üblich, keine Optionen zur Erweiterung der Speicherkapazität.