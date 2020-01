Trotz Werbeboom: Facebook-Aktie sackt nach Bekanntgabe der Quartalszahlen ab

Trotz aller Kritik wächst der Facebook-Konzern nahezu unaufhaltsam weiter und das nicht nur bei Umsatz und Gewinn, sondern auch bei den Nutzerzahlen. Einzig an der Börse wird der neuste Quartalsbericht, der am Abend nach US-Börsenschuss vorgelegt wurde, abgestraft, denn die Facebook-Aktie verlor im nachbörslichen Handel zweitweise fast 8 % an Wert. Derweil konnten die Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2019 überzeugen.

Demnach setzte Facebook im letzten Jahresviertel rund 21,082 Milliarden US-Dollar um und konnte damit im Jahresvergleich um stolze 25 % zulegen. Ein Großteil der Umsätze fährt das Werbegeschäft ein. Alleine 20,736 Milliarden US-Dollar verdiente Facebook durch Anzeigen. Für das Gesamtjahr 2019 sehen die Zahlen nicht viel schlechter aus: Rund 70,697 Milliarden US-Dollar setzte Facebook im letzten Jahr um, was einem Anstieg im Jahresvergleich um fast 27 % entspricht. Es war das erfolgreichste Jahr des Unternehmens.

Ebenfalls zulegen konnte der Nettogewinn. Der kletterte im vierten Quartal von 6,882 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 7,349 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum um knapp 7 % entspricht. Betrachtet man jedoch das Gesamtjahr, so musste Facebook einen Gewinnrückgang von 16 % auf insgesamt 18,485 Milliarden US-Dollar in die Bücher schreiben. Stetig gestiegene Kosten, aber auch immer wieder aufgebrummte Strafen drücken auf die Gewinne. So gab Facebook beispielsweise bekannt, jüngst eine Strafzahlung in Höhe von rund 550 Millionen US-Dollar aufgrund einer Sammelklage im Bundesstaat Illinois geleistet zu haben.

Was die Nutzerzahlen anbelangt, so sind diese ebenfalls weiter gestiegen, wenngleich das Wachstum nicht mehr an die Raten der Vorjahre herankommt und stetig abflacht. Monatlich werden Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. von mehr als 2,498 Milliarden Nutzern besucht, täglich greifen immerhin rund 1,657 Milliarden User auf das Angebot zu. Damit nutzt fast jeder dritte Erdbewohner einen Dienst des Konzerns.

Obwohl Asien nominell mit über eine Milliarde die meisten Nutzer beisteuert, verdient Facebook mit seinen Nutzern aus dem Heimatland das meiste Geld. Sie spülten während der letzten drei Monate über 10,248 Milliarden US-Dollar an Werbeumsatz in die Kassen, gefolgt von 5,159 Milliarden US-Dollar aus Europa und 3,665 Milliarden US-Dollar aus dem Asia-Pacific-Raum.

